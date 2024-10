Yari Verschaeren répond aux critiques : "Certains regardent le football avec des œillères"

Yari Verschaeren porte le numéro 10 à Anderlecht. Un rôle avec énormément de pression et d'attentes.

Après six ans dans l'équipe première, on attend de Yari Verschaeren qu'il joue un rôle plus important et qu'il guide ses coéquipiers. Pourtant, ses performances ne semblent pas toujours répondre aux attentes "J'aurais aussi pu avoir deux ou trois passes décisives contre le Beerschot", commence Verschaeren.

"Cette passe pour Zanka a terminé sur la barre transversale. Si Edozie avait contrôlé ma passe en une touche de balle, cela aurait pu être but. Les chances de gagner étaient présentes."

Verschaeren admet cependant qu'il a ressenti de la critique. "Elle était parfois justifiée, parfois non", dit-il dans les colonnes du Nieuwsblad. "Je sais que les statistiques sont importantes, mais certains regardent le football avec des œillères." Selon lui, l'accent est trop mis sur les chiffres et pas assez sur ce qui se passe en dehors des statistiques.

"Je suis aussi un joueur qui peut apporter du calme à une équipe, quelqu'un qui perd peu de balles. Les gens de l'extérieur ne voient pas toujours ces aspects en coulisses. Je suis parfois surpris par les commentaires que je reçois après un match."

Yari Verschaeren répond aux critiques

BIen qu'il n'accorde pas beaucoup d'attention aux évaluations des journalistes, il remarque que les médias peuvent souvent donner une image déformée de ses performances. "Je ne lis pas ça."

Anderlecht met une forte pression sur Verschaeren pour qu'il soit plus décisif. Pour lui, c'est un défi. "J'ai toujours été un joueur qui rend ses coéquipiers meilleurs. Je suis le numéro dix d'Anderlecht qui doit créer des attaques. Si cela ne fonctionne pas temporairement, il est logique que la critique soit présente."

"Je suis aussi très exigeant envers moi-même. Je dois performer, mais ces dernières semaines, j'ai atteint un meilleur niveau. Je n'ai jamais douté de moi. Je sais que je peux bien jouer au football. Quand je suis au mieux de ma forme, je suis l'un des meilleurs à mon poste."