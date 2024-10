Killian Sardella a encore le titre manqué par Anderlecht en travers de la gorge : "C'était un peu de notre faute..."

La saison dernière, le RSC Anderlecht a manqué de très peu le titre de champion de Belgique. Killian Sardella s'en souvient très bien...

Le RSC Anderlecht cuvée 2024-2025 vit un début de saison assez mouvementé. Les Mauves ont vu David Hubert remplacer Brian Riemer en tant que coach.

Le Danois a été remercié après des prestations jugées comme insuffisantes. Pourtant, on se rappelle également que le Riemer avait porté Anderlecht aux portes du titre...

Les Bruxellois avaient cependant tout en main, avant de totalement s'effondrer à deux journées de la fin face au futur champion, le Club de Bruges.

Dans une interview accordée à DAZN, Kiliian Sardella s'est exprimé sur ce douloureux épisode. "J'ai encore ce goût amer par rapport à l'année passée", explique-t-il.

"On était à deux matchs du titre, on était si proche. J'y pense encore aujourd'hui. On est passés à côté, et il faut le dire, c'est un peu de notre faute. Mais les ambitions restent les mêmes : ramener ce titre à la maison, et faire un magnifique parcours en Europa League."