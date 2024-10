Une solution bienvenue pour Leko ? Six mois après, un revenant se rapproche d'une titularisation

Ivan Leko ne dispose pas de beaucoup d'options en défense centrale. Mais il va bientôt pouvoir compter sur Souleyman Doumbia.

C'est de plus en plus rare : hier, environ 400 supporters ont pu assister à l'entraînement ouvert du Standard, deux jours après la victoire dans le choc wallon. Nathan Ngoy, Boli Bolingoli et David Bates étaient absents.

Par contre, les supporters ont pu de leurs propres yeux constater le retour de Souleyman Doumbia, absent depuis le mois d'avril suite à une blessure aux adducteurs.

Une option supplémentaire derrière

Le Franco-ivoirien n'en est pas à son premier entraînement mais est désormais capable de prendre part à de plus en plus d'exercices, là où il ne s'entraînait que partiellement la semaine dernière.

Selon La Dernière Heure, le défenseur de 28 ans se rapproche fortement d'un retour dans le onze. Une bonne nouvelle pour Leko vu les nombreuses absences dans l'arrière-garde.

Si Doumbia a été formé comme latéral, c'est avant tout comme défenseur central qu'il a presté lors de ses premiers mois chez les Rouches. En avril, la direction a prolongé son contrat jusqu'en 2026, rassurée par son état après six mois sans club.