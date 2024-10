Mehdi Bayat agressé : les Storm Ultras réagissent et nient toute implication dans les événements

Mehdi Bayat a été violemment agressé sur le parking d'un hôtel ce mardi soir. Il a été soutenu par les Storm Ultras, avec humour.

Ce mardi, on apprenait l'agression de Mehdi Bayat, administrateur-délégué du Sporting Charleroi, sur le parking de l'hôtel Van der Valk de Gosselies. La Dernière Heure révélait ce mercredi matin quelques détails concernant cette attaque, qui ciblait directement Bayat.

Quatre hommes cagoulés ont ainsi violenté l'homme fort du Sporting Charleroi, lui volant sa montre et le laissant avec des points de suture au visage et une fracture au pied. Une agression qui a fait réagir les Storm Ultras, principal groupe de supporters carolo, via un communiqué.

Certains ont ainsi pu se demander si Mehdi Bayat avait été ciblé suite à la défaite des Zèbres au Standard, ou par des ultras mécontents de sa gestion du club. Des accusations peu crédibles que les Storm rejettent en bloc. "Nous avons été évidemment contactés par les médias dans les 3 heures suite à l‘agression d’hier de Mehdi Bayat, dans laquelle l’objet visé était sa montre...et encore une fois, non, ce ne sont pas les Storm Ultras", assure le communiqué.

Les Storm, connus pour leur humour, ont alors continué sur un ton léger : "la somme d’une telle montre - bien qu’onéreuse - ne permet pas d’acheter un bon 9, vous savez, celui qu’on peine à trouver depuis 3 ans et qui fait que malgré nos belles performances de jeu…on est toujours aussi pauvre devant le but", plaisantent-t-ils. "Ce vol vient de foutre en l’air le budget de mercato de janvier. Ça nous fait une belle jambe. Il va être obligé de vendre un joueur pour se racheter une montre".

Derrière l'humour, cependant, le soutien au dirigeant carolo : "Quoiqu’il en soit, nous adressons - et l’avons d’ailleurs déjà directement fait hier personnellement - à l’intéressé un prompt rétablissement sincère. Blague à part, courage à lui et ses proches, victimes collatérales de cette action déplorable".