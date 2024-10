Quelle suite pour Romelu Lukaku chez les Diables ? "Il sent que les choses changent"

L'absence de Romelu Lukaku lors des deux derniers rassemblements de l'équipe nationale a été assez remarquée. Que se passe-t-il actuellement dans la tête du meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges ?

Dans une interview à coeur ouvert, Romelu Lukaku a récemment déclaré qu'outre la volonté de se remettre à niveau physiquement avec Naples, cette pause devait lui permettre de revenir avec de meilleurs sentiments.

Sur le plateau de La Tribune, Philippe Albert dit comprendre Big Rom sur le fond : "Cette génération n’est pas à l’écoute comme il l’a été. Il a toujours été à l’écoute des anciens et a énormément appris d’eux. Mais on laisse trop de facilités à certains joueurs. Si l’avenir est avec Kevin De Bruyne et Lukaku, il aurait dû être présent. Le timing m’a dérangé. J’aurais crevé l’abcès directement après l’Euro".

Du temps et de la clarté

Nicolas Frutos lui répond : "Il se sent mal, il a besoin de temps car c’est un humain. S’il n’a rien annoncé, c’est parce qu’il sait ce qu’il veut : il a envie d’être là, il a juste besoin de temps. Je sais qu’on n’en a pas assez dans le football mais on est des êtres humains".

Pour l'avoir connu en sélection, Marc Wilmots sait que plusieurs pensées doivent traverser la tête du Napolitain : "Il est à un tournant dans sa carrière. Il sent que les choses changent et que c’est différent. Et ce, à tous les niveaux car il parle aussi de la fédération. Il se pose des questions".

Notre ancien sélectionneur estime que le manque de clarté est préjudiciable à tout le monde : "Ce qui est sûr, c’est que les jeunes ont besoin de Romelu, de Thibaut Courtois et de De Bruyne. Ce serait dommage de se passer d’eux. Ils doivent tous se mettre autour d’une table. Il faut de l’ordre au-dessus avant d’en avoir en bas. Ou alors il décide de ne plus venir et les choses sont beaucoup plus claires".