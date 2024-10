Un vivier inégalé...à une seule position : pourquoi tous ces jeunes talents ne pourraient jamais jouer pour la Belgique !

Les Diables Rouges ont enchaîné les résultats décevants. Pourtant, l'équipe nationale regorge de talents, à un poste en particulier...

Un défenseur central fiable, un arrière gauche, une doublure pour De Bruyne et Lukaku... Tedesco n'a pas exactement dix choix différents. Juste avant la Coupe du Monde, il a déclaré qu'il pouvait "appeler 20 ailiers". À l'époque, cela avait été perçu de manière étrange, mais il ne doit pas en réalité être loin de ce chiffre...

Avec Jeremy Doku, Dodi Lukebakio, Leandro Trossard, Johan Bakayoko, Cyril Ngonge et Malick Fofana, il a appelé six joueurs lors de la dernière période internationale. Yannick Carrasco n'a pas encore annoncé sa retraite et semble toujours disponible. Tout comme Thorgan Hazard, qui n'a pas été appelé depuis un certain temps.

Mbangula, Godts, Idumbo, Fofana...

Mais derrière tout ça... Il y a beaucoup de jeunes talents qui attendent impatiemment de se battre pour une place. Fofana a été le premier joueur de 19 ans à être appelé, mais il y en a d'autres. Comme Mika Godts, qui a percé la saison dernière à l'Ajax et est régulièrement titulaire.

Ou Samuel Mbangula, joueur de la Juventus, qui a marqué 1 but et délivré 3 passes décisives en cinq matchs de Serie A. Et puis il y a Stanis Idumbo de Séville, qui est devenu le plus jeune Belge à avoir marqué contre Barcelone. Lui aussi n'a que 19 ans. Ces garçons jouent déjà dans de grandes compétitions et semblent avoir un bel avenir devant eux.

Le problème est que les joueurs actuellement appelés pourront jouer pendant de nombreuses années. Doku a 22 ans, Lukebakio 27, Bakayoko 21, Ngonge 24, Fofana 19... Autre conclusion remarquable : malgré le fait qu'ils soient tous droitiers, la position préférée de tous ces talents est à gauche.

A droite, Julien Duranville sera là s'il parvient un jour à être totalement rétabli. Comme vous pouvez le constater, les noms continuent d'affluer. Mais comment se fait-il que la Belgique produise autant de bons ailiers ?

Comment se fait-il que la Belgique produise autant de bons ailiers ?

Dès le plus jeune âge, on met l'accent sur cela lorsque l'on remarque qu'un joueur est techniquement fort et/ou très rapide. Les ailiers capables de faire la différence rapportent en effet beaucoup d'argent. Les clubs étrangers les repèrent rapidement.

Duranville a été recruté par le Borussia Dortmund à l'âge de 16 ans après quelques matchs en équipe première. Doku n'a été visible que pendant une demi-saison sous le maillot d'Anderlecht. Fofana a été débauché de Gand après une bonne saison. Tous ces transferts ont sérieusement renfloué les caisses du club.

Le sélectionneur national belge - qui qu'il soit à l'avenir - devra regarder de très nombreux matches pour sélectionner les meilleurs. La concurrence ne sera nulle part aussi intense au cours des dix prochaines années.