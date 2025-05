Kevin De Bruyne a six bonnes raisons de choisir le Napoli, même s'il y gagnera moins d'argent

Où jouera Kevin De Bruyne la saison prochaine ? La question intrigue le monde du football, et la réponse devrait être pour bientôt. Sera-ce Naples ? Selon nous, c'est peut-être la solution idéale.

Voir Kevin De Bruyne signer au Napoli serait une surprise compte tenu du nombre de rumeurs qui l'envoyaient encore (très) récemment aux USA, mais après tout, ce serait un choix logique. En effet, il y a de nombreuses raisons pour lesquelles KDB pourrait choisir le club de Romelu Lukaku, le club où son bon ami Dries Mertens est également devenu une icône.

Des liens personnels avec la région et un contexte familial positif

La famille De Bruyne a un lien particulier avec la région de Naples. Kevin s'est en effet marié il y a des années avec sa femme Michèle à Sorrente, avec vue sur le Vésuve. Il ne serait donc pas étrange que Naples lui soit familier. La région de Naples, qui plus est, offre bien plus d'attraits pour la femme et les enfants de KDB que l'Arabie Saoudite ou même Chicago.

Coéquipier de son grand ami Lukaku

La connexion entre Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku ne se fait pas que sur le terrain. Les deux hommes sont très bons amis, et se sont encore rapprochés ces dernières années lorsqu'ils sont devenus à la fois les leaders et les symboles du malaise en équipe nationale. Les voir associés à Naples serait un sacré symbole, dont Rudi Garcia n'aura qu'à se réjouir.

De l'ambition en Ligue des Champions

De Bruyne n'est pas encore rassasié. Il veut continuer à performer au plus haut niveau, en particulier en vue de la Coupe du Monde 2026. Le Napoli est un club qui participera à la Ligue des Champions et a de solides ambitions sportives - quelque chose de crucial pour KDB dans le choix qu'il doit faire.

Style de jeu et charge physique

Après des années en Premier League, où le rythme et la charge physique sont très élevés, la Serie A pourrait mieux convenir à De Bruyne. En Italie, l'accent est davantage mis sur la tactique et moins sur l'intensité. Un style dans lequel un joueur avec son intelligence et sa vision peut parfaitement s'épanouir.

Conte et la pensée systémique

Si Antonio Conte reste l'entraîneur de Naples, De Bruyne se retrouvera sous les ordres d'un entraîneur qui aime la structure et le système. Cela le rend souvent meilleur. Conte n'est pas Guardiola, mais il est lui aussi un coach très tactique et avec qui les rôles sont clairs.

Quid du financier ?

Naples ne pourra probablement pas offrir le salaire le plus élevé à De Bruyne, mais en tant que joueur libre, il ne demande pas de frais de transfert. Ainsi, le club pourrait utiliser la somme économisée pour améliorer son salaire ou lui offrir une prime de signature attrayante. Bien qu'il y ait ailleurs des offres financièrement bien plus intéressantes, le package global de Naples - sportif et familial - pourrait finalement peser le plus lourd.