Tous les signes sont scrutés avec attention : la femme de Kevin De Bruyne a-t-elle donné un indice sur sa destination ?

Michèle Lacroix, compagne de Kevin De Bruyne, aurait-elle donné un indice concernant la future destination de son mari ? Les moindres signes sont scrutés, mais celui-là est interpellant.

Kevin De Bruyne devrait bientôt dévoiler sa destination en vue de la saison 2025-2026, et les options sont au final nombreuses. Ainsi, la MLS a longtemps semblé tenir la corde : plus tôt cette semaine, nous vous présentions le Chicago Fire, club ayant fait de KDB une priorité absolue pour cet été.

Mais il est aussi possible que De Bruyne opte pour l'Arabie Saoudite... ou pour un grand club européen. Gianluca Di Marzio affirmait récemment que Liverpool avait fait une offre à Kevin De Bruyne, une rumeur nuancée par le "gourou" du mercato Fabrizio Romano.

Un autre club, par contre, serait concret, affirme Skysports : le Napoli. Et récemment, un détail pas si petit que ça confirmerait la rumeur. En effet, Het Laatste Nieuws révèle que Michèle Lacroix, la compagne de KDB, se serait récemment rendue à Naples.

"Madame" De Bruyne aurait visité la ville et le Vésuve, et serait à la recherche d'une maison en vue de la saison prochaine. La baie de Naples pourrait fort bien coller aux envies du joueur qui place sa famille avant tout (ce qui exclut probablement l'Arabie Saoudite).

Ce serait un sacré rebondissement dans le dossier De Bruyne, et une bonne nouvelle pour les Diables Rouges qui verraient un élément clef rester un peu plus longtemps au plus haut niveau européen.