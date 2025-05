Charleroi pourrait faire un grand pas vers le barrage pour l'Europe en cas de victoire ce soir contre Westerlo

Toujours leader des Europe Play-offs, Charleroi pourrait valider son billet pour le barrage européen face au quatrième des PO1 en cas de victoire et d'un scénario favorable dans les deux autres rencontres.

Victoire obligatoire

Si Charleroi veut se mettre à l'abri et continuer à rêver de l'Europe, cela passe par une victoire face à Westerlo. Quatre points les séparent actuellement, ce qui voudrait dire qu'en cas de revers des Carolos, leur adversaire du jour reviendrait à seulement un petit point d'eux.

Westerlo a donc encore toutes ses cartes à jouer même si les confrontations directes penchent largement en faveur de la bande à Rik De Mil. Deux victoires en phase classique pour les Zèbres et un partage en Play-offs. Charleroi devra donc prendre les mêmes ingrédients que lors des deux victoires pour définitivement écarter Westerlo de la course à la première place.

Une première place potentiellement acquise

En effet, en cas de victoire, les Zèbres compteraient sept points d'avance sur Westerlo à deux journées (et donc six points) de la fin des Play-offs. Westerlo serait donc hors course. Cependant, les Carolos pourraient même obtenir leur qualification en cas de scénarios favorables dans les deux autres matchs.

Malines, concurrent suivant au classement reçoit le Standard. Le KV a cinq points de retard ce qui veut dire que s'ils perdent face aux Rouches et que Charleroi gagne, ils seraient à huit points et donc trop loin. Idem pour OHL qui compte même six points de retard avant le match de ce soir. Une défaite ou un partage face à Dender les élimineraient donc de la course à l'Europe.

Les Carolos ont donc leur sort entre les mains et devront assurer ce soir à 20h45, devant leur public, pour se donner le plus de chance possible de jouer ce barrage.