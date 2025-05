Victor Boniface vers un transfert de rêve : l'Union Saint-Gilloise récupérerait un très joli bonus

Xabi Alonso pourrait prendre Victor Boniface dans ses valises pour aller au Real Madrid. Dans ce cas, l'Union Saint-Gilloise récupérerait 15 % sur la plus-value du transfert.

Après une arrivée en Europe réussie à Bodo/Glimt, Victor Boniface a rejoint l'Union Saint-Gilloise en 2022 contre une indemnité de six millions d'euros.

Un sacré pari des Unionistes, qui s'est immédiatement révélé payant. Le Nigérian a fait exploser les défenses de la Jupiler Pro League avant de prendre la route du Bayer Leverkusen, un an plus tard.

Acheté plus de 20 millions d'euros par le club allemand, Victor Boniface a remporté la Bundesliga la saison dernière sous la houlette d'un certain Xabi Alonso et s'apprête à terminer cette deuxième saison en tant que vice-champion.

Boniface vers Madrid, cinq millions pour l'Union ?

Cette saison, le buteur de 24 ans n'a pas toujours été titularisé par l'entraîneur espagnol (il ne compte que 35 % de temps de jeu), mais il a tout de même inscrit onze buts, toutes compétitions confondues.

De quoi convaincre Xabi Alonso de le prendre dans sa valise pour aller au Real Madrid ? C'est en tout cas ce qu'écrit le média de la capitale espagnole, Télé Madrid, ce jeudi. Alonso voudrait emmener Boniface au Real, Leverkusen réclamerait près de 50 millions d'euros. Vers un transfert de rêve pour le Nigérian formé au Real Sapphire, club d'un certain Musa Akinfenwa, pisté par plusieurs clubs des Champions Play-Offs (lire ici).

Cela mettrait, en tout cas, du beurre dans les épinards de l'Union. Le club pensionnaire du Parc Duden a en effet négocié 15 % sur la plus-value du transfert. Si la différence entre l'achat et la revente de Leverkusen est d'environ 30 millions d'euros, l'Union pourrait en récupérer quasiment cinq.