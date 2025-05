Gagner un match devient presque mission impossible au Standard : "Nos mauvais résultats actuels soulignent la qualité de notre phase classique"

Avec un noyau d'une douzaine de joueurs, aussi large qu'une équipe provinciale, Ivan Leko travaille dans des conditions particulièrement difficiles, au Standard. Le Croate dresse un premier bilan avant le déplacement à Malines, le premier des trois matchs "pour du beurre".

Hors de portée de la première place des Europe Play-Offs, le Standard peut déjà tirer un premier bilan. Assez fataliste, ce vendredi en conférence de presse, Ivan Leko fait le maximum mais doit composer avec un groupe incroyablement restreint (lire ici).

"On voulait tout faire pour faire quelque chose de bien en Play-Offs 2, mais on ne réussit pas à gagner. On prend du plaisir quand on gagne, et on ne gagne pas. On a réussi à sauver l'équipe, mais le sentiment qui reste est celui du dernier match, donc on est triste. Et quand, avec un noyau très petit, on perd des joueurs chaque semaine... On attend deux ou trois semaines pour que ce soit fini..."

Oui, vivement la fin de saison"

"Oui, vivement la fin de saison", répond-il avec un sourire résigné. "Ce sera bien de déconnecter et de tirer les leçons de cette saison. Tout le monde attend de bonnes nouvelles, quel sera le projet, si ce sera possible de faire plus ou pas. Aujourd'hui, on doit faire le maximum pour juste jouer un match, préparer un match…", souffle Ivan Leko, comme s'il attendait des garanties à son retour de vacances pour déterminer son avenir.

Ivan Leko retiendra l'intégration des jeunes dans le noyau A

Le Standard vit donc une saison à deux vitesses. Une phase classique plutôt réussie en prenant en compte les circonstances, puis des Europe Play-Offs catastrophiques. Ivan Leko gardera en mémoire l'ensemble du parcours, y compris les jeunes joueurs qu'il a pu (ou du) hisser en première division.

"On parlera de tout dans notre analyse, de la préparation aux Play-Offs 2. Il ne faut pas uniquement retenir les trente premiers matchs, même si c'était incroyable de terminer 7es dans cette situation. Nos mauvais résultats actuels prouvent aussi à quel point notre phase classique était bonne."

"Une très bonne chose pour le club, c'est qu'on a promu cinq ou six joueurs (il cite Epolo, Hautekiet, Dierckx, Lawrence, Kuavita, Camara et Karamoko). L'année passée, personne ne croyait que ces joueurs pouvaient évoluer en D1A et ils l'ont fait."