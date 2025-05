"Il ne jouera plus pour le Club de Bruges l'année prochaine" : les révélations d'un coéquipier sur le futur de l'un des cadres des Blauw en Zwart

Roméo Vermant a été net concernant son coéquipier Ardon Jashari : il ne sera plus au Club de Bruges la saison prochaine. Un joueur qui suscite l'admiration générale à chaque sortie, un départ qui, au final, semble tout à fait logique.

Manchester City et, plus récemment, le PSG. Les grands clubs intéressés par Ardon Jashari sont désormais bien plus nombreux qu’on ne pourrait en compter sur les doigts d’une main, ou même de deux. Il faudra donc mettre la main à la pâte.

Jashari est irrésistible

Le Club de Bruges a l'avantage de ne pas être contraint de vendre, mais face à une offre colossale, même les plus grandes puissances financières peuvent céder. Et le club en est pleinement conscient, d'autant plus que les sollicitations se multiplient de la part des plus grands noms du football européen.

"Non, il ne jouera plus pour le Club de Bruges l'année prochaine", a confirmé Roméo Vermant dans l'émission Extra Time.

La véritable interrogation demeure : où atterrira-t-il ? À y regarder de plus près, presque tous les grands clubs pourraient se bousculer pour accueillir un tel talent.