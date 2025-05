Une rumeur concernant Kevin De Bruyne démentie par le "gourou" du mercato : "Il n'y a pas de discussions"

Où donc signera Kevin De Bruyne ? Plusieurs pistes se démarquent, mais l'une d'elles semble se refermer. Il ne devrait pas rejoindre Liverpool.

Kevin De Bruyne dans un autre club de Premier League que Manchester City ? La rumeur parait folle, mais depuis l'annonce du départ du maestro mancunien, Chelsea et Liverpool ont déjà été cités. Cette semaine, Gianluca Di Marzio affirmait même que les Reds avaient fait une offre.

Mais c'est un autre spécialiste du mercato qui a répondu au sujet de cette rumeur. Et pas n'importe qui : Fabrizio Romano, celui dont le "here we go" vaut parole d'évangile en période de mercato.

"Selon ce que j'entends, pour le moment, Liverpool n'est pas en négociations avec Kevin De Bruyne", a-t-il ainsi affirmé dans l'une de ses vidéos YouTube les plus récentes. De quoi presque écarter l'hypothèse d'un transfert à Anfield, car les clubs intéressés doivent certainement être en discussions actuellement avec le joueur.

Deux pistes se détachent actuellement pour Kevin De Bruyne : le Chicago Fire, club de MLS qui souhaite en faire un "Designated Player" et passer un palier, et le Napoli, qui serait concret.

Si l'élément financier entre toujours en compte, Naples a tellement d'arguments (lire ici) qu'il pourrait s'agir d'une évidence pour De Bruyne. Affaire à suivre dans jours et semaines à venir...