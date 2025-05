L'Europe à ses pieds : comment le RSC Anderlecht pourrait réaliser un nouveau très grand coup grâce... à Bart Verbruggen

Le Sporting d'Anderlecht va-t-il encore réaliser un joli coup grâce à... Bart Verbruggen ? Le portier néerlandais pourrait rapporter plus de cinq millions d'euros aux Bruxellois.

C'est un véritable coup en or qu'a réalisé le Sporting d'Anderlecht en août 2020, en s'offrant les services de Bart Verbruggen pour une bouchée de pain.

Après avoir attendu son tour sur le banc et avec les RSCA Futures, le jeune portier néerlandais a reçu sa chance fin 2022 grâce à Brian Riemer, qui a fait de lui le numéro 1 en poussant Hendrik Van Crombrugge vers le banc, puis la sortie.

Rapidement, le Néerlandais s'est révélé et a impressionné. Il n'a pas fallu plus de 31 matchs pour que Brighton vienne poser un chèque de 20 millions d'euros sur la table afin de s'attacher ses services en été.

Bart Verbruggen pourrait financer une partie du mercato estival

Après une première saison pleine en Premier League, le gardien de 22 ans figure déjà sur les tablettes des plus grands clubs européens. Manchester United, Liverpool, le Bayern Munich et d'autres ont déjà été mentionnés au rayon des prétendants par la presse anglaise et étrangère.

De son côté, le Sporting d'Anderlecht espère que Verbruggen sera vendu à bon prix. En effet, les Mauves récupéreront 15 % de la plus-value réalisée par Brighton.

Si les Seagulls comptent effectivement demander 60 M€, comme mentionné Outre-Manche, Anderlecht hériterait donc de 15 % de 40 millions d'euros, la plus-value, soit 6 millions d'euros. De cette manière, Anderlecht avait déjà récupéré une somme plus ou moins équivalente pour le transfert de Jérémy Doku du Stade Rennais vers Manchester City.