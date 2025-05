"On s'inquiète d'avoir onze joueurs sur le terrain" : Ivan Leko logiquement fataliste avant le déplacement du Standard à Malines

Le temps est long au Standard, en attendant la fin de saison. Fataliste, Ivan Leko a une nouvelle fois énuméré les absents en conférence de presse. "L'objectif devient d'avoir onze joueurs sur le terrain."

Au Standard, on attend inexorablement la fin de saison, et rien d'autre. En conférence de presse ce vendredi, Ivan Leko a une nouvelle fois confié qu'il était privé d'une grande partie de ses joueurs pour le déplacement à Malines.

Les absents ne reviendront plus

Bosko Sutalo, Boli Bolingoli, Ilay Camara, Andi Zeqiri et David Bates ne feront donc pas le déplacement derrière les casernes. "Et je ne pense pas qu'on les reverra d'ici à la fin de saison, ce sera très difficile."

"Il y avait encore douze ou treize joueurs à l'entraînement, c'est difficile. C'est une nouvelle situation pour moi aussi, de préparer un match avec si peu de joueurs. On apprend de chaque situation, et on a appris beaucoup de choses cette année...", soufflait, d'un ton fataliste, l'entraîneur croate.

Il peut toutefois se réjouir d'une chose : les joueurs encore disponibles n'abandonnent pas et continuent de tout donner, ce qui représente un changement par rapport aux dernières campagnes de Play-Offs 2. Le problème n'est donc pas au niveau de la mentalité ou de l'envie, mais davantage dans la largeur du noyau. D'autant que, dans le même temps, le SL16 FC joue sa survie en D1 ACFF et Ivan Leko ne veut pas les déforcer pour des rencontres qui ne comptent pour rien.

Avant, le Standard avait un problème de mentalité en Play-Offs 2. Aujourd'hui, c'est un problème de manque de joueurs"

"Ce ne sont pas des blessures musculaires, mais des blessures mécaniques. Contre Louvain, trois joueurs se sont blessés en ayant reçu un coup. On a perdu David Bates pour toute la saison sur un coup à l'entraînement. La situation n'est pas la même que les autres années. Avant, le Standard avait des problèmes de mentalité en Play-Offs 2. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais il y a par contre un manque de joueurs."

"C'est difficile de prendre du plaisir, tu t'inquiètes d'avoir onze joueurs sur le terrain. Il y a aussi la situation de la deuxième équipe, qui ne gagne pas et qui joue encore un match important ce week-end. On ne prend pas leurs titulaires mais leurs réserves et ils sont derniers en troisième division. Ça en dit beaucoup sur la qualité de l'entraînement. Et si tu ne te bats pas à l'entraînement, c'est difficile d'être compétitif", a conclu un Ivan Leko qui se réjouit, comme tout le monde à Sclessin, que la saison se termine.