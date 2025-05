"On ne les aurait pas entendus, de toute façon..." : l'absence des supporters brugeois n'émeut pas Besnik Hasi

Il n'y aura pas de supporters du Club de Bruges, sauf retournement de situation, le 18 mai prochain pour le compte de la 9e journée de Playoffs. Pas de quoi faire sourciller Besnik Hasi.

Le RSC Anderlecht n'a que très peu de chances de finir 3e et même s'il y parvient, cela ne changera à peu près rien en termes de ticket européen. "Ces règles sont incompréhensibles. On se concentre sur une chose : notre progrès, et une revanche face à l'Union après le match aller", affirme Besnik Hasi.

Le coach kosovar est donc remonté à bloc après la finale et veut finir la saison en beauté. Pas parce qu'il jouera l'arbitre du titre : "Mes joueurs n'y pensent pas. Nous voulons juste faire notre travail, qui est de donner le maximum", résume Hasi.

Anderlecht peut en tout cas jouer un grand rôle en battant l'USG... mais peut aussi battre Bruges dans une semaine, et dès lors remettre les compteurs à zéro. Point important qui se confirme : le 18 mai, pour la réception des Blauw & Zwart, il n'y aura pas de supporters visiteurs.

Pas de quoi émouvoir Besnik Hasi. "Chez nous, tout ce qui compte, c'est le soutien de nos supporters. Que ceux de Bruges soient absents ne change rien. On ne les aurait quand même pas entendus", ironise-t-il.

Voilà qui fera encore monter un peu plus la tension après une finale de Coupe disputée, et entourée de son lot de polémiques. Le RSCA aura à coeur de prendre sa revanche, même si elle sera symbolique, que ce soit demain face à l'Union ou dimanche prochain...