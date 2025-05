Inédit : six (!) participants d'un même pays en Ligue des Champions la saison prochaine

Pour la première fois de son histoire, l'Angleterre recevra pas moins de neuf billets pour les compétitions européennes la saison prochaine. La Premier League enverra même six participants en Ligue des Champions !

Six places en Ligue des Champions

En tant que numéro 1 du coefficient UEFA sur cinq ans, l'Angleterre envoie déjà quatre clubs en phase de groupes. En raison de performances européennes solides, un ticket supplémentaire est attribué au numéro 2 du classement des coefficients ainsi qu'au vainqueur de la Ligue Europa (Manchester United ou Tottenham).

Ligue Europa pour le sixième et le vainqueur de la FA Cup

Les classés 1er à 5e de Premier League se qualifient directement pour la Ligue des Champions. Le 6e (actuellement Nottingham Forest) et le vainqueur de la FA Cup (City ou Crystal Palace) participeront à la Ligue Europa. Si City réalise le doublé, la place en Ligue Europa sera attribuée à Aston Villa.

Conference League via la League Cup

Le vainqueur de la League Cup (Newcastle) obtient le seul ticket pour la Conference League. Si Newcastle se classe plus haut et participe également à la Ligue des Champions ou à la Ligue Europa, ce ticket ira au 7e ou même 8e (actuellement Bournemouth).

Succès européens remarquables

Bien que quatre clubs de Premier League n'aient pas atteint les phases finales de la Ligue des Champions, Tottenham, Manchester United et Chelsea sont en finale de la Ligue Europa et de la Conference League. C'est en partie dû au nouveau format de la phase de groupe sans système de repêchage.

Fin de l'effet cascade

Auparavant, les équipes classées troisièmes dans la phase de groupes de la Ligue des Champions descendaient en Ligue Europa, et de là, parfois encore en Conference League. Avec le nouveau système, elles restent dans leur compétition d'origine, ce qui est bénéfique pour les équipes de moindre envergure et équilibre les opportunités.

Neuf clubs anglais, du jamais vu auparavant

Avec cette répartition, l'Angleterre établit un record : jamais auparavant un pays n'avait qualifié six participants en Ligue des Champions ou un total de neuf clubs dans toutes les compétitions européennes. Un fait marquant soulignant la domination de la Premier League en Europe.