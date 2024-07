La mise au point de Thomas Meunier après son départ polémique : "Après avoir été cloué au pilori par plus d'une personne..."

Récemment au cœur d'une polémique concernant l'activation de la clause de libération de son contrat à Trabzonspor, Thomas Meunier a pris la parole publiquement sur X, anciennement Twitter.

Thomas Meunier, récemment transféré au LOSC, a finalement pris la parole concernant l'activation de la clause présente dans son contrat avec Trabzonspor, qui lui a permis de quitter le club turc pour rejoindre l'équipe française. Cette situation avait suscité le mécontentement des dirigeants de Trabzonspor. Pour clarifier la situation et apaiser les tensions, le Diable Rouge a décidé de s'exprimer publiquement sur X.

"Après avoir été cloué au pilori par plus d'une personne, et ce, gratuitement, il est maintenant temps de remettre les pendules à l'heure", a expliqué Thomas Meunier. "J'ai respecté à 100 % les accords convenus et approuvés avec et par Trabzonspor. Il y avait une clause me permettant de résilier unilatéralement mon contrat gratuitement avant le 15 juillet 2024 au plus tard en cas de transfert vers un club non turc. L'intention et l'ajout de cette clause avaient été acceptés parce que j'étais arrivé au club gratuitement et donc, un départ gratuit était possible comme convenu entre les parties après l'Euro, permettant à Trabzonspor, compte tenu du délai, de trouver un remplaçant sans aucun problème."

Thomas Meunier n'envisageait pas un départ

Au départ, le joueur explique qu'il pensait bel et bien poursuivre pour une saison supplémentaire en Turquie : "J'étais bel et bien parti pour jouer une autre saison en Turquie lorsque Lille et moi sommes entrés en contact vers 18h le 15 juillet. À 21h30, je suis rentré de mes vacances en Grèce et j'ai immédiatement envoyé le document me permettant d'activer ma clause de libération à Trabzonspor."

"Lille a contacté Trabzonspor en même temps. Trabzonspor a confirmé qu'ils avaient bien reçu la demande. Donc, ma clause a bien été respectée, tant en termes de timing que d'approche. Tout a été fait correctement et respectueusement", a réagi le natif de Sainte-Ode.

Le Belge a ensuite exprimé son mécontentement face au communiqué de l'équipe turque : "Le communiqué de presse des représentants du club turc est complètement déplacé, mon nom et mes principes sont piétinés sans raison valable. 1. Je n'ai contacté personne 5 minutes avant la fin de la clause de libération. 2. Cette clause faisait partie de l'accord contractuel que nous avons signé lorsque je suis arrivé à Trabzon et ne concerne en aucun cas une manière de me libérer pour des 'raisons familiales.' 3. Aucune compensation financière n'était prévue."

Prêt à intenter une action en justice ?

Meunier a ensuite exprimé qu'il prenait note des commentaires inappropriés qui ont été partagés dans la presse et qu'il se réserve le droit d'intenter une action en justice. À la fin de son communiqué, le joueur exprime sa gratitude envers Trabzonspor pour l'opportunité qui lui a été donnée de relancer sa carrière.