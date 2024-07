Romelu Lukaku en stand-by mais Naples n'abandonne pas : les derniers détails du dossier

Où évoluera Romelu Lukaku la saison prochaine ? L'attaquant des Diables est officiellement un joueur de Chelsea, mais ne participe pas à la tournée de préparation et attend une solution, qui devait être le Napoli.

Alors que la plupart des clubs ont repris le chemin des entraînements et disputé leurs premiers matchs amicaux, et que les Diables Rouges reviennent peu à peu de vacances, Romelu Lukaku ne sait pas encore de quoi l'avenir sera fait.

Revenu de l'Euro sans aucun but marqué et le moral dans les chaussettes, Lukaku n'est bien sûr pas de la partie pour la tournée estivale de Chelsea, et le nouveau coach des Blues Enzo Maresca ne compte a priori pas sur lui. Son futur se situe, sauf surprise, en Italie.

Antonio Conte, son ancien entraîneur à l'Inter Milan, veut en effet attirer Lukaku au Napoli : selon Sky Italia, les Partenopei ne lâchent pas le morceau et continuent à travailler sur le dossier. Un contrat de 6 millions d'euros annuels sur trois ans attendrait Romelu Lukaku.

© photonews

Reste à trouver un accord avec Chelsea. Les Blues demanderaient 35 millions pour leur buteur, sous contrat jusqu'en 2026 et acheté 113 millions en 2021. Naples aimerait abaisser cette somme à 25 millions.

Tout dépend de Victor Osimhen

Mais la situation ne se débloquera pas tout de suite, car elle dépend d'un autre dossier majeur : celui de Victor Osimhen. On pensait le buteur nigérian en bonne voie pour rejoindre le PSG, mais L'Equipe révèle un écueil majeur : Luis Enrique, l'entraîneur parisien, ne serait pas convaincu.

En effet, Osimhen "ne serait pas le type de n°9 sur lequel Enrique aime s'appuyer", selon le média français. C'est Luis Campos, ancien directeur sportif du LOSC où il a bien connu l'ex-Carolo, qui insisterait pour Victor Osimhen.

Le PSG aimerait qui plus est baisser le prix demandé par Naples pour Osimhen, soit 120 millions d'euros. Aurelio De Laurentiis aurait déjà accepté de revoir ses attentes à la baisse, aux alentours des 100-105, mais Paris en aurait proposé 90 avec Kang-In Lee, ce qui n'a pas convaincu le Napoli. Affaire(s) à suivre...