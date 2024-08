🎥 La récompense après les galères : Julien Duranville inscrit son premier but en A avec Dortmund ! (vidéo)

Après les galères de la saison dernière, Julien Duranville se souviendra de ce moment. Il a inscrit son premier but avec le Borussia Dortmund, en Coupe d'Allemagne.

Si les plus grands championnats reprenaient ce week-end, ce n'était pas le cas en Allemagne, où on disputait le premier tour de la Coupe. Plus tôt dans la journée, Loïs Openda et Antonio Nusa ont d'ailleurs inscrit leur premier but de la saison avec Leipzig (lire ici).

Quelques heures plus tard, c'était au tour du Borussia Dortmund d'entrer en scène, sur la pelouse du Phonix Lubeck, équipe de quatrième division.

Une rencontre pour laquelle Julien Duranville, qui a commencé sur le banc, est monté au jeu à l'heure de jeu, alors que le score était de 1-3 en faveur du BVB après des buts de Waldemar Anton, Emre Can et Julien Brandt.

Et il n'aura fallu... que trois minutes à l'ailier de 18 ans, qui sort d'une saison minée par les blessures, pour se mettre en évidence. Sur un service du nouveau venu Yan Couto, monté en même temps que lui, Julien Duranville a porté le score à 1-4. Son tout premier but avec l'équipe première du Borussia Dortmund, qui peut lui donner un sacré coup de boost avant le début de la Bundesliga.