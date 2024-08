Une grave blessure à l'Union...et un retour inattendu ? Sébastien Pocognoli lève le voile

L'Union Saint-Gilloise jouera ce dimanche face à Saint-Trond. Les Bruxellois devront faire sans Henok Teklab pendant plusieurs mois.

L'Union Saint-Gilloise a communiqué une bien mauvaise nouvelle ce vendredi : Henok Teklab s'est blessé à l'entraînement et manquera plusieurs mois de compétition (lire ICI).

Le coach de l'Union, Sébastien Pocognoli, s'est exprimé sur le sujet en conférence de presse. "Il s'est fracturé le péroné tout seul jeudi à l'entraînement sur un simple mouvement sur le terrain", relate la Dernière Heure.

"C'est peut-être dû au contact qu'il avait eu lors du match face à Charleroi. C'est une période difficile pour lui mais le club est en tout cas très présent à ses côtés", a-t-il continué.

Cela risque de poser problème, car Teklab était important dans l'équipe et n'avait pas vraiment de concurrent à son poste. "Nous devons encore prendre des décisions par rapport à cela. Nous commençons à être limités sur les flancs d'autant plus qu'Alessio Castro-Montes est incertain à cause d'une contracture. Il y aura certainement des arrivées d'ici la fin du mercato, c'est espéré et nécessaire", a continué Pocognoli.

La solution pourrait cependant s'appeler Loic Lapoussin, relégué dans le noyau B et toujours à l'Union. "Je suis hors de cette affaire avec Loïc car c'est une décision qui a été prise avant mon arrivée. Je me concentre sur les éléments que j'ai sur le terrain. Loïc s'entraîne pour le moment avec l'équipe réserve et nous verrons quelle est sa situation d'ici la fin du mercato."