"Je félicite l'équipe parce qu'on a joué avec le cœur" : frustré, Kevin Debaty revient sur le match nul entre le RFC Liège et le RSCA Futures

Après le match nul entre le RFC Liège et le RSCA Futures (3-3), Kevin Debaty s'est exprimé à notre micro. La frustration est le sentiment qui domine.

Le RFC Liège repart avec un seul petit point de son match à domicile face au RSCA Futures. Un résultat décevant pour le club qui espérait remporter son premier match de Challenger Pro League et lancer sa saison. Kevin Debaty a exprimé sa frustration à notre micro.

Un manque de chance, mais de la combativité jusqu'au bout

"Il a manqué de chance parce qu'on a eu des occasions. On a une multitude d'occasions. Et quand ce n'est pas le gardien qui fait un arrêt, c'est un sauvetage sur la ligne ou ça passe à côté à cause d'un manque de justesse. C'est la chance qui nous a fait faux bond aujourd'hui, parce que les occasions et le football offensif, on les a. La qualité du jeu, par moments, on l'a également," explique Kevin Debaty.

"C'est frustrant. On n'a pas eu ce brin de chance, aussi bien défensivement qu'offensivement. Anderlecht a 4 occasions et en marque 3. C'est frustrant. Si on a 10-12 occasions, voire plus, et qu'on ne marque que 3, c'est compliqué."

Debaty déclare que le RFC Liège n’a rien lâché : "Mais je félicite l'équipe parce qu'on a joué avec le cœur et on s'est vraiment battu jusqu'à la fin. On s'est battu collectivement et tous ensemble, que ce soit les onze sur le terrain, les remplaçants, tout le staff et tout le monde. Tout le monde sait qu'on s'est donné à 300 % pour au moins aller chercher ce point du match nul à 10 contre 11."

Debaty a un message pour les supporters Sang & Marine

"Je comprends la frustration des supporters, car ils veulent qu'on gagne et qu'on se batte. Mais aujourd'hui, si on ne s'était pas battu et si on n'avait pas tout donné, on ne serait jamais revenu au score. On n'aurait pas égalisé en fin de match."

"Ils doivent continuer à être derrière nous et nous soutenir. Il ne faut pas croire que ça nous amuse de ne prendre qu'un point alors qu'on avait le match en main et qu'on aurait pu prendre les trois points et lancer officiellement notre saison. On sait très bien, nous les joueurs, que le positif va arriver."

Un début de saison frustrant pour Kevin Debaty et le RFC Liège

Kevin est ensuite revenu sur son début de saison. Le gardien a déjà encaissé 10 buts en seulement 4 journées de championnat : "Mon début de saison est à l'image de l'équipe, on n'a pas ce brin de chance qui fait que ça tourne pour nous. Si on prend match par match, contre Eupen, j'ai eu une multitude d'arrêts et j'ai essayé de limiter la casse. Malheureusement, ça n'a pas servi à grand-chose."

"À Genk, je n'ai pas énormément de travail. Si j'ai 2-3 arrêts à faire sur le match, c'est beaucoup. Contre Beveren, j'ai un arrêt après 27 secondes de jeu et finalement on n'encaisse pas, et contre Anderlecht, j'ai un arrêt sur 5 ballons. Ce sont des soirées frustrantes. Je dirais que c'est un début de saison frustrant" a conclu Kevin Debaty.