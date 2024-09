🎥 Didier Lamkel Ze associé à Wesely Moraes : l'improbable duo d'attaque made in Pro League a encore frappé

Le Fatih Karag√ľmr√ľk a des airs de Pro league en attaque. Didier Lamkel Ze et Wesley Moraes y ont d√©j√† pris leurs marques.

Lorsque Wesley Moraes a quitté le Club de Bruges pour Aston Villa contre une somme de 25 millions d'euros en 2019, il est devenu le transfert sortant le plus cher de l'histoire de la Pro League, à égalité avec Sander Berge, parti de Genk pour l'Angleterre lors du même mercato.

L'attaquant est même devenu international brésilien. Il était dès lors difficile de l'imaginer en deuxième division turque quelques années plus tard. Mais les blessures et le manque de confiance sont passés par là : Wesley n'est plus le joueur qu'il était à son premier passage en Venise du Nord.

La présence de Didier Lamkel Ze à ses côtés en pointe de l'attaque de Fatih Karagümrük est encore plus surprenante, dans la mesure où l'ancien de l'Antwerp a signé un contrat à Sakaryaspor cet été. Mais il a résilié son contrat au bout de deux semaines et est donc le nouveau coéquipier de Wesley.

Aux bons souvenirs de la Pro League

Deux renforts de choix : le Brésilien a marqué un doublé sur deux enchaînements assez remarquables, il en est déjà à quatre buts cette saison. Lamkel Ze a lui aussi participé à la fête sur un bon appel dans le dos de la défense.

Cela a permis au Fatih Karagümrük de décrocher sa première victoire en cinq matchs de deuxième division turque. Les deux anciens de Pro League parviendront-ils à se relancer.