🎥 Enfin ! Premier but depuis le mois de mai pour cet ancien de l'Union, qui reprend des couleurs

Dante Vanzeir retrouve la forme en Major League Soccer. Après un assist la semaine passée, il a retrouvé le chemin des filets pour la première fois depuis mai dernier.

Dante Vanzeir a inscrit ce samedi le troisième but de sa saison en Major League Soccer. L'attaquant des NY Red Bulls a trouvé le chemin des filets face à Atlanta United, contre lequel le club de New York a partagé l'enjeu (2-2).

Vanzeir n'avait plus marqué depuis mai dernier et un but contre l'Inter Miami. Pour autant, il n'avait pas perdu sa place dans le onze des NY Red Bulls, et avait depuis délivré 3 passes décisives dont la dernière date de la semaine passée, face au Chicago Fire.

Les NY Red Bulls sont actuellement quatrièmes de la Conference Est de MLS, loin derrière le leader, l'Inter Miami. Mais le club de Vanzeir est en bonne position pour se qualifier en Playoffs, et donc continuer sa saison.