Tout le monde a refusé le Bayern Munich, puis Vincent Kompany est arrivé : "Parfois, c'est le destin qui vous aide"

Karl-Heinz Rummenigge est extrêmement satisfait de la nomination de Vincent Kompany en tant qu'entraîneur du Bayern Munich. Le club a connu un été difficile, lors duquel il a essuyé plusieurs refus en cherchant un nouvel entraîneur, mais finalement, c'est notre compatriote qui a été choisi.

Alors que Kompany n'était pas le premier choix, Rummenigge est convaincu qu'il est l'homme idéal pour le poste d'entraîneur principal du Bayern. "Sportivement, je suis très satisfait, car nous avons retrouvé la culture positive", a déclaré l'ancien CEO, toujours membre du conseil d'administration, dans une interview accordée au Kicker.

Notre jeu sous Kompany me rappelle celui avec Guardiola, Ancelotti et Flick"

Rummenigge souligne particulièrement le style de jeu de Kompany. "J'aime la façon dont nous pressons haut. Cela me rappelle l'époque de Heynckes, Guardiola, Ancelotti ou Flick, lorsque nous jouions ce genre de 'beau football'. Non seulement notre jeu est de nouveau attrayant, mais on ressent aussi la joie des spectateurs dans le stade. C'est un double effet qui n'était pas présent la saison dernière", a déclaré Rummenigge.

Le mérite revient à Kompany. Au départ, le Bayern avait ciblé des entraîneurs tels que Xabi Alonso, Hansi Flick, Roger Schmidt, Ralf Rangnick et Erik ten Hag, et avait même essayé de garder Thomas Tuchel plus longtemps. Cependant, après une série de refus, la direction du club a finalement opté pour Kompany, qui n'avait jusqu'alors travaillé qu'en tant qu'entraîneur principal à Anderlecht et à Burnley.

"Max Eberl (directeur sportif) m'avait demandé à l'époque de parler à Pep Guardiola, car je suis un très bon ami. Pep a parlé avec moi pendant deux heures et était convaincu à cent pour cent que Vincent Kompany était le bon entraîneur pour le Bayern", a déclaré Rummenigge.

Un concours de circonstances qui sourit au Bayern

L'ancien international de 69 ans voit les refus des autres entraîneurs comme une bénédiction déguisée. "Parfois le destin vous aide : le nombre de refus auxquels Max Eberl a malheureusement dû faire face a peut-être finalement fait en sorte que nous obtenions exactement l'entraîneur dont nous avions besoin pour cette équipe."

"La joie est de retour dans le jeu du Bayern, tant pour les joueurs que pour les supporters. C'est un grand compliment à Kompany, qui parvient à rendre le club attractif et à jouer un football à la fois plaisant et réussi."