Michy Batshuayi pourrait encore être inquiété pour son coup à un supporter adverse en mars dernier !

Le 17 mars dernier, lors d'une rencontre entre Trabzonspor et Fenerbahçe, des échauffourées avaient eu lieu au coup de sifflet final. Michy Batshuayi était impliqué, et fait désormais partie des joueurs risquant des poursuites.

Le média turc Fanatik rapporte que dans le cadre de l'enquête du parquet général de Trabzon, les noms de 23 supporters et 4 joueurs ont été transmis au bureau de conciliation, qui sera chargé d'étudier les dossiers et de déterminer la marche à suivre pour d'éventuelles sanctions.

Le 17 mars dernier, un envahissement de terrain au coup de sifflet final de Trabzonspor-Fenerbahçe avait en effet amené à des scènes surréalistes. Fenerbahçe s'était imposé 2-3 dans les derniers instants du match, et le but de la victoire avait été inscrit par Michy Batshuayi.

Batshuayi inquiété par la justice ?

Le Diable Rouge allait ensuite se signaler par un coup de pied adressé à l'un des supporters de Trabzonspor montés sur le terrain. Un geste qui avait fait le buzz à l'époque, et pourrait donc désormais lui coûter cher. En effet, Batshuayi ferait partie des 4 joueurs dont le dossier a été transmis au bureau de conciliation.

Les trois autres joueurs concernés sont Osayi Samuel, Jayden Oosterwolde et İrfan Can Eğribayat. L'entraîneur-adjoint de Trabzonspor à l'époque, Egemen Korkmaz, aurait également été transmis au bureau de conciliation pour enquête approfondie.

Michy Batshuayi a quitté Fenerbahçe l'été dernier pour Galatasaray, où il est actuellement en concurrence avec notamment Mauro Icardi et Victor Osimhen, et peine donc à s'imposer. Le Belge compte 13 matchs cette saison, pour 4 buts et 2 passes décisives.