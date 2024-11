Malgré un assist d'Openda, Leipzig s'incline et laisse le Bayern de Kompany seul en tête

Le RB Leipzig s'est incliné dans le choc du week-end en déplacement au Borussia Dortmund. Le Bayern Munich, vainqueur plus tôt, est donc seul en tête.

La Bundesliga a désormais un leader "solo" : le Bayern Munich, vainqueur de l'Union Berlin plus tôt dans la soirée. En effet, dans le choc de ce soir entre le Borussia Dortmund et le RB Leipzig, ce sont les Schwarzgelben qui se sont imposés (2-1).

Leipzig pouvait revenir à hauteur de la tête en cas de victoire à Dortmund, et ouvrait même le score via Benjamin Sesko, sur un service de Loïs Openda (27e). Mais très vite, Beier égalisait (30e). Les deux équipes étaient dos-à-dos à la mi-temps.

Côté Diables Rouges, notons que Arthur Vermeeren était titulaire pour le RB Leipzig et a disputé l'intégralité de la rencontre, tout comme Openda. Ce dernier, cependant, n'a pas trouvé la faille en seconde période, au contraire de l'inévitable Guirassy à la 65e (2-1).

L'attaquant guinéen inscrivait là son 5e but en 7 matchs de Bundesliga, et permettait donc au Borussia Dortmund de revenir à la 5e place au classement. Notons que Julien Duranville, blessé, était encore et toujours absent.

Le RB Leipzig est donc désormais à trois unités du Bayern Munich au classement après 9 journées de championnat (20 points contre 23). Le match entre les deux équipes est programmé au 21 décembre prochain !