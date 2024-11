🎥 Une erreur incroyable de la VAR : la ligne de hors-jeu tracée... au mauvais moment !

Fort heureusement, cette erreur n'a eu aucune influence sur le déroulement de la rencontre. En effet, la Suède menait déjà de 3 buts à 0 quand le but d'Alexander Isak a été annulé pour une position de hors-jeu... totalement imaginaire.

À l'oeil nu, on voit très clairement qu'Isak part loin derrière le défenseur suédois. Mais alors pourquoi la VAR a-t-elle annulé le but ? Tout simplement parce que la ligne de hors-jeu a été tracée au mauvais moment, à savoir au moment où un défenseur suédois servait Gyökeres.

Le serial buteur suédois (auteur d'un quadruplé dans ce match) a alors lancé son coéquipier Isak, qui n'était plus hors-jeu au moment de cette passe. L'attaquant de Newcastle n'a donc pas inscrit son 16e but en sélection pour la Suède.

"C'est un peu dur à avaler, bien sûr. Je ne vais pas mentir. Ils ont tracé une ligne totalement erronée. On peut accepter des opinions différentes, mais là, ce n'est pas le cas, c'est une erreur", regrette Alexander Isak après coup.

L'UEFA a entre temps reconnu son erreur, difficile à nier il faut le dire. La Suède a tout de même continué à rouler sur son adversaire, battant l'Azerbaïdjan 6 buts à 0.

@FIFAcom There is no way this is offside, senseless decision by match fixing referees on VAR. Please fire these incompetent clowns and award the goal to Isak, he deserves his goal pic.twitter.com/rZDkP89sJE