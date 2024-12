Laurent Ciman licencié, il réagit avec colère : "Le président doit arrêter de regarder du hockey..."

Il y a quelques semaines de cela, Laurent Ciman a été licencié au CF Montréal. En cause, notamment, les mauvais résultats défensifs de l'équipe ; l'ancien Diable Rouge s'est défendu.

L'aventure de Laurent Ciman au sein du staff du CF Montréal s'est terminée de manière amère, il y a quelques semaines. La direction du club québécois a décidé de se séparer du Belge, en raison notamment du mauvais bilan défensif du club durant l'année 2024 en MLS.

Mais dans un entretien accordé au média canadien La Presse, Ciman a tenu à donner sa version des faits. Il reconnaît être tombé des nues : "Je ne m'y attendais absolument pas. C'était une surprise", déclare l'ancien défenseur et capitaine du Standard. Gabriel Gervais, président du CF Montréal, avait pointé du doigt les 64 buts encaissés par l'équipe durant la saison.

Ciman regrette l'attitude du CF Montréal

"On a pris 64 buts, et ce n’est pas normal, je suis d’accord avec lui. Mais de un, je ne suis pas sur le terrain. De deux, ce n’est pas moi le coach, ce n’est pas moi qui décide des exercices qu’on fait la semaine pour préparer le week-end. Et de trois, il faut qu’il arrête de regarder le hockey", assène ensuite Ciman.

© photonews

Le Belge fait référence au fait qu'en hockey sur glace, chaque entraîneur spécifique travaille sur un seul secteur. Laurent Ciman n'était pas limité à du travail avec les défenseurs : il était adjoint de Laurent Courtois. "Je ne suis pas assistant de la défense, je suis assistant global. Nous avons des rôles définis, mais tu peux demander à n'importe quel milieu ou attaquant : je travaillais avec tout le monde. C'est un peu facile de dire ça", lâche le désormais ex-adjoint de Montréal.

Gervais et l'entraîneur québécois ont également souligné que les absences de Laurent Ciman lors de certains déplacement du CF Montréal posaient problème. "C'était dans mon contrat. On savait très bien pourquoi je ne faisais plus certains voyages, c'est facile de me le reprocher". La fille de Ciman, qui souffre d'autisme, nécessite une attention particulière qui nécessite parfois sa présence.

"J’ai toujours été reconnaissant vis-à-vis du club de pouvoir me laisser gérer ma famille. Pendant les matchs, je textais le coach ou les assistants quand il le fallait, pour leur dire ce que je voyais à la télé. Je ne cherche pas à me justifier mais à clarifier les choses", continue-t-il.

Quel avenir, désormais, pour Laurent Ciman ? L'ex-défenseur aime la vie au Québec, qui convient particulièrement à sa fille âgée de 14 ans et nécessitant des soins particuliers. "Mais j'ai besoin de travailler. J'ai passé des coups de fil à gauche à droite, j'ai des projets en tête et encore des choses à donner. Je peux cependant partir la tête haute du CF après tout ce que j'ai donné", conclut-il.