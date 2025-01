Arthur Vermeeren et Loïs Openda à l'assist sous les yeux de Jürgen Klopp, Alexis Saelemaekers encore buteur !

Nos Belges sont en forme ce weekend. Cela s'est encore confirmé en Italie et en Allemagne.

Wout Faes, Timothy Castagne et Amadou Onana buteurs, Roméo Lavia de retour à la compétition, Norman Bassette auteur du tir au but décisif : les Belges étaient à la fête en Angleterre ce weekend. A y regarder de plus prêt, le constat peut se généraliser ailleurs en Europe.

En Allemagne, Loïs Openda et Arthur Vermeeren ont brillé sous les ordres de Jürgen Klopp, le nouveau 'Head of Global Soccer', officiellement intronisé au début du mois et visiblement heureux du spectacle.

Les deux Diables Rouges ont chacun délivré un assist pour Xavi Simons en première mi-temps. Vermeeren s'est ainsi montré décisif pour la première fois de la saison, lui qui confirme son statut de titulaire de semaine en semaine. Leipzig s'est finalement imposé 4-2 pour revenir à égalité avec l'Eintracht Francfort à la troisième place.

Un match spécial pour Saelemaekers

En Italie, Alexis Saelemekers a une nouvelle fois inscrit son nom au marquoir. Déjà auteur de 3 buts et 2 assists lors des cinq dernières rencontres, il a ouvert le score sur le terrain de Bologne, où il était prêté la saison passée, et n'a pas célébré face à ses anciens supporters.

Malheureusement pour lui, Bologne s'est rapidement consolé avec deux buts en quatre minutes à l'entame de la dernière demi-heure. Mais les Romains ont tout de même arraché un point sur penalty, dans la dernière minute de temps additionnel.