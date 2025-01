Les oubliés de 2024 : ces Belges (et Diables !) vont devoir relancer leur carrière en 2025

L'année 2024 n'a pas été facile pour les Diables Rouges, mais elle a été encore moins évidente pour certains qui ont vécu un enfer. Ces joueurs vont devoir se relancer en 2025, si possible dès cet hiver en faisant le bon choix.

De successeur annoncé de Romelu Lukaku à fantôme avant même ses 30 ans : en 2024, Divock Origi n'avait de joueur de football que le salaire. Après un prêt catastrophique à Nottingham Forest, régulièrement qualifié de "pire transfert de Premier League", Origi est revenu en Italie et a accepté son sort, à savoir celui d'être relégué encore plus bas que le noyau B à l'AC Milan.

Pas une minute cette saison, un dernier match qui date du mois d'avril 2024 : Origi a urgemment besoin de se relancer. Problème : il est assis sur un contrat en or massif (4 millions annuels), et personne ne le paiera autant à part les destinations en forme de pré-retraite (Emirats, Qatar...). Six mois de plus comme ça, et on pourra le dire : la carrière de Divock Origi sera à peu près finie.

Mike Trésor

Les choses pourraient être pires : Mike Trésor a rejoué ce mardi (en FA Cup), et il a même été décisif ! De premières minutes cette saison qui auront eu le mérite de rappeler à tout le monde - et notamment aux clubs potentiellement intéressés - que Trésor était toujours joueur de football et doté d'une qualité de passe au-dessus de la moyenne. Cela signifie-t-il que l'ancien meilleur passeur de Jupiler Pro League va-t-il, ou même devrait rester à Burnley ?

Probablement pas. Depuis sa signature en 2023, Trésor s'est avéré un échec absolument total, qui est encore sous contrat jusqu'en 2028. Là aussi, salaire comme valeur marchande (10 millions encore, et Burnley en avait investi 18 !) pourraient agir comme un repoussoir et empêcher le double Diable Rouge de se relancer ailleurs dès cet hiver, mais un prêt serait probablement une solution idéale, surtout pour le joueur qui en a bien besoin...

Siebe Van der Heyden

Les rumeurs récentes d'un transfert de Siebe Van der Heyden au RSC Anderlecht ont vite été démenties, même si l'intérêt des deux parties semblait réel. Une chose est sûre : l'ex-Unioniste aurait bien besoin de se relancer après avoir réalisé le transfert de ses rêves en Liga. Une superformance, peut-être, pour ce joueur éminemment sympathique mais qui n'avait pas vocation à tutoyer les sommets.

Van der Heyden a cependant toutes les qualités pour être un joueur important au sein d'un club de Pro League, et on espère qu'il pourra trouver chaussure à son pied au plus vite. Cette saison, il n'a pu jouer que deux matchs pour Mallorque, 6e du championnat. Sur l'entièreté de l'année, il n'aura cumulé que 7 apparitions...

Cyril Ngonge

Une seule titularisation cette saison : elle est loin la période où Domenico Tedesco faisait appel à Cyril Ngonge pour renforcer le noyau des Diables Rouges. En réalité, on ne comprend toujours pas vraiment cette sélection, car Ngonge n'était pas plus en forme à l'époque. Ses perspectives de temps de jeu au Napoli sont très réduites, même si le départ de Khvisha Kvaratskhelia pourrait redistribuer les cartes.

Récemment, son nom avait été cité au Club de Bruges, mais c'est plutôt vers Bologne (qui cherche encore un remplaçant convaincant à Joshua Zirkzee) que Cyril Ngonge pourrait se diriger. Les qualités pour s'imposer en Serie A, il semble les avoir, comme il l'avait prouvé au Hellas Vérone, mais Naples était peut-être un palier trop élevé.

Hannes Delcroix

Comme Trésor, Hannes Delcroix n'est pas passé loin de l'année blanche en 2024. Le défenseur central de Burnley n'a bien sûr pas été épargné par son physique, comme trop souvent durant sa carrière, mais même quand il était à 100%, il n'était pas un titulaire régulier sous Vincent Kompany la saison passée.

Et cette saison ? C'est simple : l'ex-Anderlechtois n'a pas disputé une seule minute, pourri une fois de plus par les blessures, ses adducteurs l'empêchant de prendre même place sur le banc plus qu'une seule fois depuis le début de saison. À 25 ans seulement, Hannes Delcroix a le temps de se relancer, mais il devra peut-être le faire dans un championnat un peu moins exigeant physiquement que la Championship...