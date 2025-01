Victor Boniface en route vers l'Arabie saoudite pour former un duo avec Cristiano Ronaldo ?

C'était dans l'air, mais cela semble désormais confirmé. Le journaliste Florian Plettenberg rapporte que Victor Boniface va rejoindre Al-Nassr.

Un accord aurait été trouvé entre le Bayer Leverkusen et le club d'Arabie Saoudite. L'ancien unioniste devrait rejoindre le Moyen-Orient pour 60 millions d'euros.

À peine revenu de blessure, le joueur devrait percevoir un salaire de 15 millions d'euros nets par saison. Cela représente 13 millions d'euros de plus que ce qu'il gagnait chaque année en Allemagne.

La visite médicale aurait déjà été réalisée. L'annonce devrait donc arriver prochainement. Le Nigérian aura ainsi l'occasion de rencontrer un certain Cristiano Ronaldo.

🚨🟡🔵 Excl | Victor #Boniface will join@AlNassrFC with immediate effect!



Total agreement with Bayer 04 Leverkusen now has been reached about a final transfer fee of more than €60m. Verbal agreement was done. €15m net per season as revealed today.



24 y/o striker has already… pic.twitter.com/TGTA8zpKhv