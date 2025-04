L'Union bientôt confrontée à ses limites ? "S'ils ne font pas de résultats dans ces matchs-là..."

Jusqu'où l'Union Saint-Gilloise peut-elle aller dans ces Playoffs ? Les plus gros tests sont encore à venir pour les troupes de Sébastien Pocognoli.

L'an dernier, l'Union Saint-Gilloise avait commencé les Playoffs avec quatre défaites de rang. Cette fois, les Saint-Gillois en sont à trois victoires en trois matchs. Après la défaite à Genk lors de la dernière journée de la phase classique, l'équipe a rectifié le tir avec ce neuf sur neuf. Ils retournent justement dans le Limbourg dimanche prochain...avant de se déplacer au Club de Bruges le jeudi et d'accueillir les Blauw en Zwart trois jours plus tard.

Un triptyque de tous les dangers : "C’est une semaine très importante. S’ils ne font pas de résultats dans ces matchs-là, évidemment qu’ils vont s’éloigner du titre", explique Alex Teklak sur Vivacité.

Tout à gagner de ce rôle de chasseur ?

"Genk est invaincu à domicile et avait déjà posé de grosses difficultés à l’Union dans la phase classique. Donc oui, semaine très importante pour eux. Mais l’Union reste fidèle à elle-même, dans un rôle qui lui convient peut-être mieux", poursuit-il.

Mais l'Union a des armes à faire valoir. Les pensionnaires du Parc Duden ont tout de même battu Genk 4-0 lors de la première confrontation entre les deux équipes et sont invaincus contre les Brugeois.

"L’Union revient à trois points de la première place et fait partie des prétendants au titre. Ils ne vont pas se cacher : une équipe qui commence les playoffs avec trois victoires, c’est la preuve qu’elle est bien. Pour moi, l’Union est dans le siège le plus confortable", estime pour sa part Guillaume Gillet. Avec onze points d'avance sur Anderlecht et La Gantoise, les Saint-Gillois peuvent en tout cas se permettre de ne plus regarder derrière eux.