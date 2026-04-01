Que faisaient David Hubert et Hans Cornelis à Munich ? L'hospitalité de Vincent Kompany n'a pas déçu

Vincent Kompany et son staff ont reçu plusieurs entraîneurs belges dans le cadre de la Licence Pro. Cette parenthèse durant la trêve internationale aura été studieuse.

Pour les entraîneurs, la trêve internationale est l'occasion de prendre quelques jours de congé, de travailler avec un groupe de joueurs plus réduit, mais aussi de continuer à se former. Plusieurs coachs belges ont ainsi rendu visite à Vincent Kompany à Munich dans le cadre de la Licence Pro.

Cette formation est obligatoire pour pouvoir entraîner au plus haut niveau. Elle dure généralement entre un et un an et demi et inclut plusieurs visites dans des clubs de premier plan, pour s'inspirer de ce qui se fait de mieux sur le continent.

Retrouvailles en Bavière

Parmi les élèves de ce voyage scolaire version football, on retrouvait notamment David Hubert, Hans Cornelis, mais aussi Sébastien Pocognoli, Joseph Akpala, Faris Haroun et Danijel Milićević. Une belle brochette d'entraîneurs belges que la fédération a d'ailleurs immortalisée.

Our Pro License students hit the road today for an inspiring visit to Bayern Munich head coach and former Belgian international Vincent Kompany.



Just like them, Vincent earned his Pro License through the RBFA Pro license course back in 2023. pic.twitter.com/qOiOnDOlyl — Royal Belgian FA (@RoyalBelgianFA) March 31, 2026

Une transmission assurée avec beaucoup de bienveillance par Vincent Kompany, qui a suivi ce programme il n'y a pas si longtemps (il fait partie de la promotion 2023). Autre clin d'oeil, la réception de David Hubert...que Kompany a défié cet hiver en Ligue des Champions.





Toujours dans le cadre de la Licence Pro, Hubert s'est également déplacé au PSV la semaine dernière, afin de s'imprégner des méthodes de Peter Bosz...qui avait été surpris par l'Union Saint-Gilloise (de Sébastien Pocognoli) lors de la première journée de Ligue des Champions.