Sortie par la Bosnie l'Italie ne verra pas le Mondial, la Suède miraculée : tous les qualifiés européens sont connus

Chafik Ouassal
| Commentaire
Sortie par la Bosnie l'Italie ne verra pas le Mondial, la Suède miraculée : tous les qualifiés européens sont connus
Photo: © Photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Les quatre derniers tickets européens pour la Coupe du Monde se jouaient ce soir, entre Stockholm, Pristina, Prague et Zenica.

La douche froide pour l'Italie

Dans un stade Bilino Polje Stadium de Zenica surchauffé, l'Italie vivait un début de match idéal en ouvrant le score via Moise Kean (15e). Mais peu avant le repos, Alessandro Bastoni (42e) taclait Amar Memić lancé en profondeur et était exclu, laissant l'Italie à dix. La Bosnie courrait derrière le score et parvenait finalement à égaliser. Haris Tabakovic (79e) délivrait tout un stade. Les locaux poussaient ensuite pour inscrire un second but mais l'Italie tenait bon.

Regroupée, la Nazionale résistait au maximum face à des Bosniens qui jouaient haut, mais se montrait tout de même dangereuse via Pio Esposito, dont la tête était repoussée par Vasilj. En deuxième mi-temps des prolongations, Ermedin Demirović puis Bajraktarević se montraient dangereux, avant la tentative dangereuse de Benjamin Tahirović, mais sa frappe passait juste à droite du but de Gianluigi Donnarumma.

Le ticket pour le Mondial se jouait finalement aux tirs au but où seul Tonali transformait son penalty. Esposito et Cristante manquaient leurs tirs côté italien, alors que la Bosnie faisait un sans-faute. Bajraktarevic envoyait finalement son pays au Mondial (4-1).

La Bosnie est reversée dans le groupe B avec le Canada, le Qatar et la Suisse. L'Italie manque à nouveau le rendez-vous, cela fait 12 ans qu'ils ne participent plus à la coupe du Monde.

La Suède véritable miraculée

Le match le plus prolifique se jouait à Solna (Stockholm) où la Pologne défiait la Suède. Anthony Elanga (19e) ouvrait le score pour les locaux avant que Zalewski (33e) n'égalise. Juste avant le repos, Lagerbielke (44e) remettait la Suède aux commandes. Mais la Pologne revenait des vestiaires pleine de bonnes intentions et arrachait l'égalisation (55e) via Swiderski.

Lire aussi… L'Italie et Riemer attendus, la RDC pour l'Histoire : ces 12 pays qui jouent leur place au Mondial cette nuit

Le buteur d'Arsenal, Viktor Gyökeres propulsait finalement, la Suède au Mondial en toute fin de rencontre (88e).

La Suède est revenue de très loin... Sa campagne de qualifications a été catastrophique mais malgré cela, ils se sont qualifiés pour les barrages européens via la Ligue des Nations. Ils ont ensuite battu l'Ukraine il y a quelques jours en demi-finale des barrages européens. Les hommes de Graham Potter rejoignent les Pays-Bas, le Japon et la Tunisie dans le groupe F.

24 ans après... la Turquie reverra le Mondial

Opposée à la surprise de ces Playoffs, la Turquie effectuait le déplacement compliqué à Pristina. Après une mi-temps sans buts, Kerem Akturkoglu (52e) ouvrait le score pour la formation entraînée par Vincenzo Montella. 

Le joueur de Fenerbahçe inscrivait le seul but du match synonyme de victoire et surtout de qualification pour le Mondial. La Turquie rejoint le groupe D, avec le Paraguay, l'australie et le pays hôte, les Etats-Unis.

La Tchéquie valide son billet

Après une qualification arrachée contre l'Irlande, la République Tchèque défiait le Danemark de Brian Riemer. Le Lyonnais Pavel Sulc ouvrait très rapidement le score (3e). Après le repos, les Scandinaves revenaient au score grâce à Joachim Andersen (72e).

La Tchéquie reprenait le lead dans les prolongations grâce à Ladislav Krejci (100e) mais les Danois ne lâchaient rien et Kasper Hogh (111e) égalisait à nouveau.

A la loterie des tirs au but, les Tchèques ont été les plus forts (3-1). Seul Christian Eriksen a transformé son penalty côté Danois, Sadilek marquait le but de la qualification. La République Tchèque sera dans le groupe A avec le Mexique, l'Afrique du Sud et la Corée du Sud.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Pologne
République tchèque

Plus de news

L'Italie et Riemer attendus, la RDC pour l'Histoire : ces 12 pays qui jouent leur place au Mondial cette nuit

L'Italie et Riemer attendus, la RDC pour l'Histoire : ces 12 pays qui jouent leur place au Mondial cette nuit

18:00
Un espion militaire italien à l'entraînement ? La Bosnie porte plainte !

Un espion militaire italien à l'entraînement ? La Bosnie porte plainte !

15:00
🎥 Magnifique coup-franc chez les U18 : la Belgique qualifiée ponctue sa campagne avec la manière

🎥 Magnifique coup-franc chez les U18 : la Belgique qualifiée ponctue sa campagne avec la manière

23:05
"Des erreurs ont été commises" : la performance arbitrale passée à la loupe avant le début des Playoffs

"Des erreurs ont été commises" : la performance arbitrale passée à la loupe avant le début des Playoffs

22:40
Mondial 26 : la FIFA impose une nouvelle mesure qui fera beaucoup de mécontents

Mondial 26 : la FIFA impose une nouvelle mesure qui fera beaucoup de mécontents

22:20
En JPL comme en équipe nationale, un Brugeois domine le classement des buteurs

En JPL comme en équipe nationale, un Brugeois domine le classement des buteurs

22:00
"C'est une illusion" : le CEO de la Pro League évoque une réforme loin de faire l'unanimité

"C'est une illusion" : le CEO de la Pro League évoque une réforme loin de faire l'unanimité

21:40
"Tout donner pour le pays" : la RDC rêve de coupe du Monde 52 ans après

"Tout donner pour le pays" : la RDC rêve de coupe du Monde 52 ans après

21:20
Jérémy Doku, arme redoutable des Diables Rouges : mais voici l'erreur que Rudi Garcia ne doit pas commettre

Jérémy Doku, arme redoutable des Diables Rouges : mais voici l'erreur que Rudi Garcia ne doit pas commettre

21:00
La Belgique rate le train pour l'Euro : les U19 plus qualifiés pour cette compétition depuis... 2011

La Belgique rate le train pour l'Euro : les U19 plus qualifiés pour cette compétition depuis... 2011

20:40
Officiel : Importante promotion pour Bart Verhaeghe et le Club de Bruges à l'échelle européenne

Officiel : Importante promotion pour Bart Verhaeghe et le Club de Bruges à l'échelle européenne

20:20
Pas appelé chez les Diables malgré sa bonne saison en Serie A : ce Belge est pisté en Premier League

Pas appelé chez les Diables malgré sa bonne saison en Serie A : ce Belge est pisté en Premier League

20:00
La Belgique U17 brille et termine sur un sans-faute : un Anderlechtois offre la victoire aux Diables

La Belgique U17 brille et termine sur un sans-faute : un Anderlechtois offre la victoire aux Diables

19:27
Officiel : le coach qui a pour mission de sauver Tottenham de la relégation est connu

Officiel : le coach qui a pour mission de sauver Tottenham de la relégation est connu

19:00
Naples va-t-il précipiter les choses ? Et si Romelu Lukaku revenait à Anderlecht...dès cet été

Naples va-t-il précipiter les choses ? Et si Romelu Lukaku revenait à Anderlecht...dès cet été

18:30
La Commission des Licences a tranché : un club de D1 ACFF finalement assuré de son maintien !

La Commission des Licences a tranché : un club de D1 ACFF finalement assuré de son maintien !

17:30
Du changement à tous les étages : la composition probable des Diables contre le Mexique

Du changement à tous les étages : la composition probable des Diables contre le Mexique

17:00
Deniz Undav a eu sa tête : à moins de trois mois du Mondial, une nation qualifiée vire son sélectionneur

Deniz Undav a eu sa tête : à moins de trois mois du Mondial, une nation qualifiée vire son sélectionneur

16:30
"C'est pour cela que les supporters se fâchent" : la vision de Mehdi Bayat sur la situation de Charleroi

"C'est pour cela que les supporters se fâchent" : la vision de Mehdi Bayat sur la situation de Charleroi

16:00
Le Diable qui a le plus pris en assurance dans sa carrière ? "Regardez-moi, qui a le droit de me critiquer ?"

Le Diable qui a le plus pris en assurance dans sa carrière ? "Regardez-moi, qui a le droit de me critiquer ?"

15:30
Le champion de D1 ACFF pas promu en D1B ? Les implications folles du nouveau règlement de Pro League

Le champion de D1 ACFF pas promu en D1B ? Les implications folles du nouveau règlement de Pro League

14:45
1
Le communiqué est tombé : Naples menace Romelu Lukaku de mesures disciplinaires !

Le communiqué est tombé : Naples menace Romelu Lukaku de mesures disciplinaires !

14:16
La Pro League a voté : les règles changent en cours de saison, de lourdes conséquences en D1B !

La Pro League a voté : les règles changent en cours de saison, de lourdes conséquences en D1B !

14:01
Les États-Unis ont-ils exposé au grand jour le talon d'achille des Diables ? Rudi Garcia conscient du danger

Les États-Unis ont-ils exposé au grand jour le talon d'achille des Diables ? Rudi Garcia conscient du danger

13:30
Un nouveau Diable arrogant ? "C'est une image totalement fausse"

Un nouveau Diable arrogant ? "C'est une image totalement fausse"

13:00
Réunion cruciale pour la Pro League, Georges-Louis Bouchez attaque : "Je ne comprends pas"

Réunion cruciale pour la Pro League, Georges-Louis Bouchez attaque : "Je ne comprends pas"

12:40
🎥 Luis Díaz n'a qu'à prendre note : Vincent Kompany montre encore pourquoi il est tant apprécié au Bayern

🎥 Luis Díaz n'a qu'à prendre note : Vincent Kompany montre encore pourquoi il est tant apprécié au Bayern

12:20
Courtisé sur trois continents et par son ancien rival : retour sur le mercato estival agité de Kevin De Bruyne

Courtisé sur trois continents et par son ancien rival : retour sur le mercato estival agité de Kevin De Bruyne

12:00
Un Diablotin dans une cage dorée : il ne joue jamais en championnat, mais toujours en Ligue des Champions Analyse

Un Diablotin dans une cage dorée : il ne joue jamais en championnat, mais toujours en Ligue des Champions

11:40
Plus de séries, moins d'équipes ? Le projet de réforme des D2 et D3 ACFF bientôt voté

Plus de séries, moins d'équipes ? Le projet de réforme des D2 et D3 ACFF bientôt voté

11:20
La fédération argentine et son président mis en examen : gros troubles à moins de trois mois du Mondial

La fédération argentine et son président mis en examen : gros troubles à moins de trois mois du Mondial

11:00
Rudi Garcia prend la défense de Romelu Lukaku, boudé par Naples : "La même chose que Francesco Totti"

Rudi Garcia prend la défense de Romelu Lukaku, boudé par Naples : "La même chose que Francesco Totti"

10:30
Chez les Diablotins, Gill Swerts note le positif... jusqu'à occulter la réalité ?

Chez les Diablotins, Gill Swerts note le positif... jusqu'à occulter la réalité ?

10:00
Un ancien joueur de Gand souffre de la maladie de Charcot... mais reste dans le monde du football

Un ancien joueur de Gand souffre de la maladie de Charcot... mais reste dans le monde du football

09:30
Poursuivi par la justice, Radja Nainggolan brise le silence : "Je voyais les choses différemment"

Poursuivi par la justice, Radja Nainggolan brise le silence : "Je voyais les choses différemment"

09:00
Débuts internationaux à 30 ans pour cet ancien d'Anderlecht, en bonne voie pour jouer la Coupe du monde

Débuts internationaux à 30 ans pour cet ancien d'Anderlecht, en bonne voie pour jouer la Coupe du monde

08:30

Plus de news

Les plus populaires

WC Qualification (Europe)

 Play-offs - Finale
Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 1-1 Italie Italie
Kosovo Kosovo 0-1 Turquie Turquie
République tchèque République tchèque 0-0* Danemark Danemark
Suède Suède 3-2 Pologne Pologne
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved