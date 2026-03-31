Sortie par la Bosnie l'Italie ne verra pas le Mondial, la Suède miraculée : tous les qualifiés européens sont connus

Les quatre derniers tickets européens pour la Coupe du Monde se jouaient ce soir, entre Stockholm, Pristina, Prague et Zenica.

La douche froide pour l'Italie

Dans un stade Bilino Polje Stadium de Zenica surchauffé, l'Italie vivait un début de match idéal en ouvrant le score via Moise Kean (15e). Mais peu avant le repos, Alessandro Bastoni (42e) taclait Amar Memić lancé en profondeur et était exclu, laissant l'Italie à dix. La Bosnie courrait derrière le score et parvenait finalement à égaliser. Haris Tabakovic (79e) délivrait tout un stade. Les locaux poussaient ensuite pour inscrire un second but mais l'Italie tenait bon.

Regroupée, la Nazionale résistait au maximum face à des Bosniens qui jouaient haut, mais se montrait tout de même dangereuse via Pio Esposito, dont la tête était repoussée par Vasilj. En deuxième mi-temps des prolongations, Ermedin Demirović puis Bajraktarević se montraient dangereux, avant la tentative dangereuse de Benjamin Tahirović, mais sa frappe passait juste à droite du but de Gianluigi Donnarumma.

Le ticket pour le Mondial se jouait finalement aux tirs au but où seul Tonali transformait son penalty. Esposito et Cristante manquaient leurs tirs côté italien, alors que la Bosnie faisait un sans-faute. Bajraktarevic envoyait finalement son pays au Mondial (4-1).

La Bosnie est reversée dans le groupe B avec le Canada, le Qatar et la Suisse. L'Italie manque à nouveau le rendez-vous, cela fait 12 ans qu'ils ne participent plus à la coupe du Monde.

La Suède véritable miraculée

Le match le plus prolifique se jouait à Solna (Stockholm) où la Pologne défiait la Suède. Anthony Elanga (19e) ouvrait le score pour les locaux avant que Zalewski (33e) n'égalise. Juste avant le repos, Lagerbielke (44e) remettait la Suède aux commandes. Mais la Pologne revenait des vestiaires pleine de bonnes intentions et arrachait l'égalisation (55e) via Swiderski.



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Le buteur d'Arsenal, Viktor Gyökeres propulsait finalement, la Suède au Mondial en toute fin de rencontre (88e).

La Suède est revenue de très loin... Sa campagne de qualifications a été catastrophique mais malgré cela, ils se sont qualifiés pour les barrages européens via la Ligue des Nations. Ils ont ensuite battu l'Ukraine il y a quelques jours en demi-finale des barrages européens. Les hommes de Graham Potter rejoignent les Pays-Bas, le Japon et la Tunisie dans le groupe F.

24 ans après... la Turquie reverra le Mondial

Opposée à la surprise de ces Playoffs, la Turquie effectuait le déplacement compliqué à Pristina. Après une mi-temps sans buts, Kerem Akturkoglu (52e) ouvrait le score pour la formation entraînée par Vincenzo Montella.

Le joueur de Fenerbahçe inscrivait le seul but du match synonyme de victoire et surtout de qualification pour le Mondial. La Turquie rejoint le groupe D, avec le Paraguay, l'australie et le pays hôte, les Etats-Unis.

La Tchéquie valide son billet

Après une qualification arrachée contre l'Irlande, la République Tchèque défiait le Danemark de Brian Riemer. Le Lyonnais Pavel Sulc ouvrait très rapidement le score (3e). Après le repos, les Scandinaves revenaient au score grâce à Joachim Andersen (72e).

La Tchéquie reprenait le lead dans les prolongations grâce à Ladislav Krejci (100e) mais les Danois ne lâchaient rien et Kasper Hogh (111e) égalisait à nouveau.

A la loterie des tirs au but, les Tchèques ont été les plus forts (3-1). Seul Christian Eriksen a transformé son penalty côté Danois, Sadilek marquait le but de la qualification. La République Tchèque sera dans le groupe A avec le Mexique, l'Afrique du Sud et la Corée du Sud.