Rudi Garcia fustige l'organisation aux États-Unis : "Nous avons pu le constater"

Les Diables Rouges terminent leur stage de préparation aux États-Unis sur une note contrastée. L'heure est désormais venue de faire le bilan pour Rudi Garcia.

Le stage de préparation des Diables Rouges aux États-Unis touche à sa fin. Après le partage 1-1 face au Mexique, l’équipe nationale reprend désormais la direction de la Belgique. Le sélectionneur Rudi Garcia a dressé le bilan en conférence de presse.

"Je donnerais un 7 sur 10 à cette campagne, vu les circonstances", a expliqué le Français. "Nous avions beaucoup d’absents. Nous avons maintenant pu constater ce que le décalage horaire et le jetlag provoqueront chez nos joueurs."

Un test américain instructif avant la Coupe du monde

Il s’agissait d’une sorte de répétition générale avant le Mondial. De cette manière, les Diables Rouges ont pu reproduire le plus fidèlement possible les conditions qu’ils retrouveront lors du tournoi. "Nous avons aussi pu constater en direct l’organisation, ou plutôt son absence."

Garcia a d’ailleurs donné un exemple concret : "Aujourd’hui, par exemple, nous ne sommes arrivés au stade qu’un peu plus d’une heure avant le coup d’envoi. Nous avions pourtant une escorte policière, mais elle n’a absolument servi à rien."



"Nous vivrons aussi ce genre de situations pendant la Coupe du monde, et notre groupe doit être prêt à y faire face", a conclu le sélectionneur. Il lui reste désormais jusqu’au début du mois de juin pour tout régler dans les moindres détails.