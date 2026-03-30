"Cette année, nous allons surprendre beaucoup de monde" : Toumani Camara convaincu du potentiel de la Belgique

Toumani Camara rêve d'une belle épopée belge à la Coupe du monde 2026. Le basketteur s'est exprimé au sujet Des Diables Rouges, qu'il apprécie beaucoup.

Les Diables Rouges sont aux États-Unis pour un stage et deux matches amicaux. Le premier, face aux États-Unis, s’est soldé par une large victoire 2-5. Autant dire qu’il fait bon être Belge en Amérique en ce moment, comme l’a également confié la star de NBA Toumani Camara à la presse américaine.

Le Bruxellois est basketteur, mais il est aussi un grand amateur de football. Il a d’ailleurs particulièrement apprécié la prestation des Diables Rouges contre les États-Unis.

Toumani Camara fier des Diables Rouges

Il s’est montré fier de la prestation belge. "Et il nous manquait encore quelques joueurs", a-t-il déclaré selon Het Laatste Nieuws. "La Belgique est une équipe fantastique."

Ses attentes sont donc élevées : "Nous avions une génération incroyable avant celle-ci, mais cette année, nous allons surprendre beaucoup de monde. On dit que l’équipe est encore jeune. Pourtant, nous avons quelques très bons joueurs. Je suis impatient de les voir à l’œuvre."



Ce mercredi dans la nuit (3h du matin, heure belge), la Belgique disputera un nouveau match aux États-Unis. Cette fois au Soldier Field de Chicago contre le Mexique. Les Mexicains, de leur côté, sortent d’une rencontre amicale sur le score de 0-0 contre le Portugal.