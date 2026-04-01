Un ancien Diable Rouge inquiet pour Romelu Lukaku et la Belgique : "Ça devient utopique d'imaginer cela"

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Photo: © photonews

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Les inquiétudes autour de Romelu Lukaku grandissent à l'approche de la Coupe du monde. L'ancien Diable Rouge Marc Degryse se montre inquiet.

"Ce qui est plus inquiétant à mes yeux, c’est la situation de Romelu Lukaku. Nous sommes à deux mois du début de la Coupe du monde et, en réalité, il traîne des pépins depuis déjà sept mois. Après une telle blessure, chaque joueur a besoin de matchs pour retrouver son niveau, et Lukaku plus que quiconque", affirme Marc Degryse au micro du média flamand Het Laatste Nieuws.

L'ancien Diable Rouge craint que l’attaquant de Naples ne joue plus beaucoup d’ici la fin de saison, au vu des tensions entre les deux parties : "Je me demande sincèrement s’il disputera encore beaucoup de matchs avec Naples cette saison. On risque bientôt de se retrouver dans une situation où Lukaku devra encore être remis à niveau pendant la phase de groupes de la Coupe du monde. C’est loin d’être idéal."

Une utopie de voir le meilleur Lukaku à la Coupe du monde

Marc Degryse comprend le choix de Lukaku de rester en Belgique pour poursuivre sa rééducation : "Lukaku est assez âgé et assez sage pour savoir lui-même quelle est la meilleure manière de retrouver la forme. Je comprends donc qu’il préfère rester en Belgique."

Il émet toutefois de sérieux doutes sur l’attitude de son club : "Mon sentiment, c’est que Naples pense déjà à l’avenir et que ce club étrange, avec cette direction étrange et cet entraîneur étrange, utilise surtout cette situation pour le pousser vers la sortie."


La conclusion de Degryse n’a d’ailleurs rien de rassurant. "C’est une mauvaise nouvelle pour lui, mais aussi pour les Diables Rouges, car il devient peu à peu utopique d’imaginer que nous verrons le tout meilleur Lukaku à la Coupe du monde", conclut le consultant.

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