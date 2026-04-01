Voici le nouveau classement FIFA : la France passe en première position

Le classement FIFA a été actualisé ce mercredi après les derniers matchs de barrages qualificatifs pour la Coupe du monde. La Belgique reste en 9e position.

La France est la grande gagnante puisqu'elle reprend la tête du classement. Une première depuis son sacre à la Coupe du monde 2018. Les hommes de Didier Deschamps se sont imposés en matchs amicaux face au Brésil (1-2) et à la Colombie (1-3). Ils gagnent deux places au classement FIFA.

L'Espagne, championne d'Europe en titre, est désormais deuxième au classement et perd sa première position. L'Argentine, championne du monde en titre, passe quant à elle de la seconde à la troisième place. L'Angleterre maintient sa quatrième position tandis que le Portugal dépasse le Brésil en prenant la cinquième place.

Derrière les Brésiliens figurent les Pays-Bas (7e), le Maroc (8e), la Belgique (9e) et l'Allemagne (10e). Les Diables Rouges, qui avaient longuement été numéro un au classement FIFA fut un temps, sont désormais loin de cette première position.

Lors de ce rassemblement, les Diables Rouges sont venus à bout des États-Unis (2-5) et ont été tenus en échec par le Mexique (1-1). Avant le Mondial, la Belgique affrontera encore la Croatie et la Tunisie en juin prochain.

Le top 10 du classement FIFA

Voici le top 10 :

1. France (+2) – 1877,32 points

2. Espagne (-1) – 1876,40

3. Argentine (-1) – 1874,81

4. Angleterre (=) – 1825,97

5. Portugal (+1) – 1763,83

6. Brésil (-1) – 1761,16

7. Pays-Bas (=) – 1757,87

8. Maroc (=) – 1755,87

9. Belgique (=) – 1734,71

10. Allemagne (=) – 1730,37