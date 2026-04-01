Le Luxembourg d'Anthony Moris surclasse Malte dans un match décisif

Le Luxembourg a assuré son maintien en Ligue C de la Ligue des Nations ce mardi. Avec un Anthony Moris retapé après être sorti sur blessure au match aller, les Lions Rouges se sont largement imposés contre Malte (3-0, cumul des scores : 5-0).

Les Maltais se présentaient à ce match retour en terre luxembourgeoise sans Teddy Teuma, blessé. Après une défaite 0-2 au match aller, la mission s'annonçait complexe pour l'archipel du centre de la Méditerranée.

Les hommes de Jeff Strasser se sont imposés sur le score de 3-0 devant leur public. Vincent Thill (20e), Danel Sinani (51e) et Tomás Moreira (70e) ont inscrit les buts de la rencontre. À noter que Joseph Mbong a été expulsé côté maltais à la 64e minute de jeu, alors que le score était déjà de 2-0.

Malte descend donc en Ligue D de la Ligue des Nations, la plus basse division de la compétition. Le Luxembourg, lui, s'est montré supérieur face à son adversaire et montre qu'il n'a rien à faire aux côtés d'équipes comme le Liechtenstein ou Saint-Marin.

Anthony Moris a joué toute la rencontre

Touché au genou droit et contraint de céder sa place à près de vingt minutes du terme au match aller, Anthony Moris a cette fois bien pu disputer l'entièreté de la rencontre. Les Maltais ont tenté 13 fois leur chance et ont cadré cinq fois, mais le portier belgo-luxembourgeois s'est montré solide.



Côté luxembourgeois, le nombre total de tirs cadrés a été de six, tandis que le nombre total de tentatives a été de 13 également. Les Luxembourgeois ont fait preuve de bien plus d’efficacité, ce qui leur a permis de largement s’imposer.