🎥 Joris Kayembe partage des images de joie après la qualification de la RDC pour la Coupe du monde

La République démocratique du Congo disputera bien la Coupe du monde 2026. Le joueur du KRC Genk, Joris Kayembe, a partagé une vidéo sur Instagram de la joie dans le vestiaire après la victoire contre la Jamaïque.

Les hommes de Sébastien Desabre sont finalement venus à bout de la Jamaïque après prolongation (1-0). Un but d'Axel Tuanzebe sur un corner à la 100e minute de jeu a libéré tout un peuple.

Une immense joie notamment pour les Belges du groupe : Noah Sadiki, Matthieu Epolo, Rocky Bushiri, Joris Kayembe, Ngal'ayel Mukau, Edo Kayembe et Théo Bongonda.

Monté au jeu à la 107e minute, Joris Kayembe a disputé 13 minutes. L'arrière gauche a ensuite laissé exprimer sa joie avec ses coéquipiers, comme en témoigne une vidéo qu'il a partagée en story Instagram.

Des images de joie

Dans celle-ci, on peut apercevoir les joueurs congolais sauter de joie. Le joueur a également partagé une photo avec son coéquipier Arthur Masuaku, qu'il a d'ailleurs remplacé en fin de partie.

🇨🇩 l La joie de Joris Kayembe et ses coéquipiers après la qualification du Congo



Cela faisait 52 ans que le pays ne s’était plus qualifié pour une CDM 🤯 pic.twitter.com/aSKjFPqNB1



— Ma Pro League (@MaProLeague) April 1, 2026

"Concurrence saine. Merci Seigneur. On l'a fait frère Arthur Masuaku", a-t-il écrit. Le groupe congolais semble bien vivre et cela est de bon augure en vue de la prochaine Coupe du monde. La sélection est placée dans le groupe K, où elle affrontera donc le Portugal, l'Ouzbékistan et la Colombie en phase de groupes.