Comme on se retrouve : quand Nicolas Raskin croise un ancien du Standard, sept ans plus tard

Hier soir, les Diables Rouges ont croisé la route de l'inusable Guillermo Ochoa. Le gardien mexicain n'a pas manqué de saluer Nicolas Raskin en marge de la rencontre.

Avec ses 23 ans de carrière professionnelle, Guillermo Ochoa n'est pas loin de rencontrer d'anciens coéquipiers dans tous les matchs qu'il dispute. Dans le championnat chypriote, rejoint pour garder sa place en sélection, il a par exemple retrouvé Konstantinos Laifis.

Hier, c'est Nicolas Raskin qu'il a recroisé à l'occasion du match entre le Mexique et la Belgique. Raskin n'avait que 18 ans et Ochoa déjà 33 quand le portier a quitté le Standard en 2019. Le Liégeois ne s'attendait sans doute pas à le recroiser sur un terrain sept ans plus tard.

Ochoa, modèle de longévité ultime

Et pourtant, 'Memo' Ochoa est toujours bien là, à 40 ans. Même s'il n'a pas joué hier soir (ses dernières minutes en sélection remontent à novembre 2024), le natif de Guadalajara a tout du quadra dynamique, il visera d'ailleurs une sixième participation en Coupe du Monde consécutive.

Hier, l'accolade avec Nicolas Raskin (avec qui il n'a jamais été aligné de concert, l'actuel joueur des Rangers intégrait seulement le noyau A à l'époque) était franche, que ce soit sur la pelouse ou dans les catacombes du Soldier Field Stadium.

De quoi pouvaient bien discuter les deux hommes ? Du bon vieux temps à Sclessin ? Du fait que Guillermo Ochoa et Elji Kawahima ont 83 ans à eux deux et sont toujours professionnels ? Toujours est-il que les voir réunis de la sorte aura certainement soulevé un peu de nostalgie en bords de Meuse.