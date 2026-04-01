Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/04: Hazard - Ake

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Hazard - Ake

Officiel : un ancien espoir de la Juventus et de Marseille s'installe définitivement en Pro League

Marley Aké est l'une des bonnes pioches de la saison du côté de Zulte Waregem. Le club a d'ailleurs annoncé avoir levé son option d'achat. (Lire la suite)

Anderlecht sous pression : Thorgan Hazard en discussion informelle avec un autre club de Pro League

Thorgan Hazard défendra-t-il encore les couleurs d'Anderlecht ? Son été reste bien incertain. En coulisses, les discussions continuent. (Lire la suite)