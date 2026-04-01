Officiel : un ancien espoir de la Juventus et de Marseille s'installe définitivement en Pro League

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Marley Aké est l'une des bonnes pioches de la saison du côté de Zulte Waregem. Le club a d'ailleurs annoncé avoir levé son option d'achat.

Zulte Waregem ne s'est pas trompé en se proposant pour accueillir Marley Aké en prêt en provenance du club suisse d'Yverdon Sport l'été dernier. L'ailier français débarquait avec un beau pedigree : formé à l'Olympique de Marseille, il avait été transféré pour pas moins de 9,40 millions par la Juventus après 26 matchs en équipe première à l'OM.

La Vieille Dame lui a offert moins de possibilité de jouer. Malgré un assist en Coupe d'Italie, Aké a ainsi été prêté à l'Udinese, Dijon et Yverdon, qui l'a définitivement transféré. La saison dernière, le natif de Béziers y a brillé, signant 7 buts et 4 assists.

De la Super League à la Pro League sans difficulté

Mais cela n'avait pas suffi à assurer le maintien de l'équipe en première division. Relégué, Yverdon a consenti à prêter Aké à Zulte Waregem pour lui permettre de continuer à évoluer en première division.

Le joueur a confirmé ses bonnes dispositions en marquant là aussi 7 buts, faisant preuve d'une maîtrise technique au-dessus du lot sur son flanc gauche. Zulte Waregem avait négocié une option d'achat, celle-ci vient logiquement d'être levée.

Le Essevee a ainsi annoncé avoir acquis définitivement Marley Aké (l'indemnité de transfert n'a pas cité). L'ancien espoir de l'OM et et de la Juventus est désormais lié au club jusqu'en juin 2028.

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