Anderlecht récupère un international en pleine confiance : véritable homme fort de son équipe

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Le RSC Anderlecht pourra de nouveau compter sur Mihajlo Cvetković cette semaine. Le jeune attaquant revient avec un maximum de confiance après un but très important inscrit avec la Serbie U19.

Mihajlo Cvetković a qualifié son pays pour l’Euro U19 au Pays de Galles. La Serbie a assuré sa participation grâce à une victoire cruciale contre la Pologne.

Lors de la journée décisive, Mihajlo Cvetković a inscrit l’unique but du match à la 77e minute. Sa réalisation a offert à la Serbie une victoire 1-0 et la qualification pour l’Euro.

Deux buts très importants pour Mihajlo Cvetković

Le capitaine de la Serbie U19 avait déjà montré auparavant qu’il pouvait marquer de très loin. Face à l’Angleterre, il avait inscrit un but juste après la ligne médiane

Outre la Serbie, la Croatie, le Danemark, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et l’Ukraine se sont également qualifiés pour le tournoi. Le pays hôte, le Pays de Galles, est automatiquement qualifié.

Lire aussi… Quelle importance aura l'absence de Nathan Saliba pour Anderlecht ? "Il est très précieux pour l'équilibre"
L’Euro U19 se déroulera du 28 juin au 11 juillet. Le tirage au sort de la phase finale aura lieu le 16 avril. 

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