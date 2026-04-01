Un coup dans l'eau au pire moment : pourquoi Mika Godts peut probablement déjà faire une croix sur le Mondial

Il était l'un de ceux qui avaient une belle carte à jouer. Le seul des trois petits nouveaux à avoir pu commencer un match lors de cette trêve de mars, Mika Godts n'a pas réussi à tirer son épingle du jeu.

Considéré comme l'un des, si pas comme le meilleur joueur de la saison en Eredivisie, Mika Godts était l'un des noms attendus dans la sélection de Rudi Garcia pour cette trêve internationale du mois de mars.

Parmi les trois petits nouveaux dans ce noyau des Diables Rouges, en compagnie de Nathan De Cat et Lucas Stassin, l'ailier gauche de 20 ans est le seul à avoir pu commencer un match. C'était cette nuit, contre le Mexique, mais l'ancien talent du Racing Genk n'a pas su tirer son épingle du jeu.

Titularisé sur le côté gauche, place normalement réservée à Jeremy Doku, l'Ajacide a semblé tenter de forcer la décision seul, par un dribble, alors que le couloir était souvent bouché. Et, même si ce n'est pas son rôle de prédilection, il n'a pas non plus réussi à conserver des ballons dos au but pour permettre à l'équipe de remonter.

Mika Godts a manqué l'occasion de devancer Malick Fofana et Diego Moreira

Particulièrement réclamé par les suiveurs des Diables Rouges ces dernières semaines, Mika Godts a un peu déçu au moment où Rudi Garcia comptait sur lui pour lui montrer tout ce dont il était capable. Les places se font rares sur les ailes, et le Louvaniste de naissance n'a pas marqué de points qui auraient pu lui permettre, par exemple, de dépasser clairement Diego Moreira ou un autre dans la hiérarchie.

Dans sa liste du mois de juin, Rudi Garcia devrait reprendre sept à huit joueurs offensifs, parmi lesquels Romelu Lukaku (s'il est fit), Charles De Ketelaere, Jeremy Doku, Leandro Trossard, Dodi Lukebakio et Alexis Saelemaekers, presque assurément. Il reste donc de la place pour un dernier attaquant (Openda, Vermant, Stassin, Batshuayi) et un ailier, parmi Malick Fofana, Diego Moreira et donc Mika Godts.



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Sélectionné en septembre et en octobre par Rudi Garcia, mais absent depuis en raison de blessures, le joueur de l'Olympique Lyonnais semble partir avec une longueur d'avance, d'autant que son profil est peut-être celui qui ressemble le plus à celui de Doku. Monté au jeu pendant onze et quinze minutes, à chaque fois contre le Liechtenstein, en qualifications, Moreira semble partir de trop loin, et Godts vient probablement de manquer sa chance.