Passé à côté de son sujet : Loïs Openda a-t-il grillé sa dernière cartouche chez les Diables Rouges ?

Romelu Lukaku ayant manqué les huit derniers matchs des Diables, Loïs Openda avait une belle occasion à saisir pour récupérer la place de numéro 2 derrière Charles De Ketelaere, et peut-être de titulaire si Big Rom' est absent au Mondial. L'attaquant de la Juventus n'en a pas du tout fait bon usage.

Romelu Lukaku n'a participé à aucun des huit derniers matchs des Diables Rouges. Une situation qui inquiète logiquement, à deux mois et demie du premier match de Coupe du monde de la Belgique, face à l'Egypte.

Une période qui aurait pu, voire dû permettre à son remplaçant présumé, Loïs Openda, de marquer de gros points pour, premièrement, assurer sa place dans la sélection, mais aussi pour montrer que Rudi Garcia et le reste de la sélection pouvaient compter sur lui.

Mais voilà, l'ancien attaquant du RC Lens et de Leipzig est en panne sèche depuis son arrivée à la Juventus. Son manque de confiance est criant, ce qui se ressent inévitablement sur son rendement en équipe nationale, absolument famélique.

Loïs Openda avait une belle occasion à saisir...

Lors de la campagne, c'est Charles De Ketelaere qui est devenu le principal substitut de Romelu Lukaku : un profil moins présent dans le rectangle que le meilleur buteur de l'histoire des Diables, moins rapide pour prendre la profondeur, mais particulièrement adroit techniquement et très intéressant dans les déviations pour permettre la remontée du ballon et alimenter les ailiers, statistiquement plus décisifs qu'avec Big Rom'.

Monté au jeu pour la dernière demi-heure contre les Etats-Unis alors que les Diables, qui avaient alors pris la rencontre en main, procédaient par attaque posée, il n'avait déjà pas réussi à marquer des points. Et ça n'a pas non plus été le cas, cette nuit face au Mexique, alors que les Belges étaient particulièrement dominés en première mi-temps et auraient bien eu besoin de ses qualités dans la profondeur pour respirer.





Souvent cherché via des longs ballons, l'avant-centre de 26 ans a perdu la large majorité de ses duels et n'a presque rien réussi en déviation. Dès que le ballon atterissait dans sa zone, il revenait presque systématiquement dans les pieds d'un joueur mexicain quelques instants plus tard. Aucune combinaison réussie et rien pour faire tourner un tant soit peu son moulin.

... mais a probablement grillé sa dernière cartouche

Déjà peu en réussite en sélection sous les ordres de Roberto Martinez et Domenico Tedesco (3 buts en 33 caps), Loïs Openda a désormais été clairement dépassé par Charles De Ketelaere, et voit désormais sa place de troisième attaquant menacée par Roméo Vermant et Lucas Stassin, qui ont peu eu l'occasion de se montrer lors de leur seule montée au jeu (respectivement une et dix-huit minutes).

Si Openda peut encore compter sur la disparition totale de Michy Batshuayi pour espérer valider son billet pour la Coupe du monde, le Liégeois de naissance semble surtout avoir brûlé ce qui ressemblait à sa dernière carte lors de cette trêve du mois de juin. Une bonne prestation d'un autre prétendant lors des amicaux de juin contre la Croatie et la Tunisie et la messe sera probablement dite pour Openda.