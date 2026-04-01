Passé à côté de son sujet : Loïs Openda a-t-il grillé sa dernière cartouche chez les Diables Rouges ?

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur des Diables Rouges
| Commentaire
Passé à côté de son sujet : Loïs Openda a-t-il grillé sa dernière cartouche chez les Diables Rouges ?
Photo: © photonews
Deviens fan de Juventus! 842

Romelu Lukaku ayant manqué les huit derniers matchs des Diables, Loïs Openda avait une belle occasion à saisir pour récupérer la place de numéro 2 derrière Charles De Ketelaere, et peut-être de titulaire si Big Rom' est absent au Mondial. L'attaquant de la Juventus n'en a pas du tout fait bon usage.

Romelu Lukaku n'a participé à aucun des huit derniers matchs des Diables Rouges. Une situation qui inquiète logiquement, à deux mois et demie du premier match de Coupe du monde de la Belgique, face à l'Egypte. 

Une période qui aurait pu, voire dû permettre à son remplaçant présumé, Loïs Openda, de marquer de gros points pour, premièrement, assurer sa place dans la sélection, mais aussi pour montrer que Rudi Garcia et le reste de la sélection pouvaient compter sur lui. 

Mais voilà, l'ancien attaquant du RC Lens et de Leipzig est en panne sèche depuis son arrivée à la Juventus. Son manque de confiance est criant, ce qui se ressent inévitablement sur son rendement en équipe nationale, absolument famélique. 

Loïs Openda avait une belle occasion à saisir...

Lors de la campagne, c'est Charles De Ketelaere qui est devenu le principal substitut de Romelu Lukaku : un profil moins présent dans le rectangle que le meilleur buteur de l'histoire des Diables, moins rapide pour prendre la profondeur, mais particulièrement adroit techniquement et très intéressant dans les déviations pour permettre la remontée du ballon et alimenter les ailiers, statistiquement plus décisifs qu'avec Big Rom'. 

Monté au jeu pour la dernière demi-heure contre les Etats-Unis alors que les Diables, qui avaient alors pris la rencontre en main, procédaient par attaque posée, il n'avait déjà pas réussi à marquer des points. Et ça n'a pas non plus été le cas, cette nuit face au Mexique, alors que les Belges étaient particulièrement dominés en première mi-temps et auraient bien eu besoin de ses qualités dans la profondeur pour respirer. 

Souvent cherché via des longs ballons, l'avant-centre de 26 ans a perdu la large majorité de ses duels et n'a presque rien réussi en déviation. Dès que le ballon atterissait dans sa zone, il revenait presque systématiquement dans les pieds d'un joueur mexicain quelques instants plus tard. Aucune combinaison réussie et rien pour faire tourner un tant soit peu son moulin. 

... mais a probablement grillé sa dernière cartouche

Déjà peu en réussite en sélection sous les ordres de Roberto Martinez et Domenico Tedesco (3 buts en 33 caps), Loïs Openda a désormais été clairement dépassé par Charles De Ketelaere, et voit désormais sa place de troisième attaquant menacée par Roméo Vermant et Lucas Stassin, qui ont peu eu l'occasion de se montrer lors de leur seule montée au jeu (respectivement une et dix-huit minutes).

Si Openda peut encore compter sur la disparition totale de Michy Batshuayi pour espérer valider son billet pour la Coupe du monde, le Liégeois de naissance semble surtout avoir brûlé ce qui ressemblait à sa dernière carte lors de cette trêve du mois de juin. Une bonne prestation d'un autre prétendant lors des amicaux de juin contre la Croatie et la Tunisie et la messe sera probablement dite pour Openda.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Serie A
Serie A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Juventus
Lois Openda

Plus de news

"Je suis peut-être bizarre" : Wout Faes se confie sur son choix de vie peu commun dans le monde actuel

"Je suis peut-être bizarre" : Wout Faes se confie sur son choix de vie peu commun dans le monde actuel

23:00
"M. Verboomen est venu s'excuser" : Hans Cornelis très frustré après la défaite de Charleroi

"M. Verboomen est venu s'excuser" : Hans Cornelis très frustré après la défaite de Charleroi

22:30
2
"Son rôle est très important" : Sébastien Pocognoli se confie sur sa relation avec son président

"Son rôle est très important" : Sébastien Pocognoli se confie sur sa relation avec son président

22:00
Les sommes immenses touchées par Ronaldo, Messi, Mbappé et Vinicius pour la fameuse publicité LEGO

Les sommes immenses touchées par Ronaldo, Messi, Mbappé et Vinicius pour la fameuse publicité LEGO

21:40
Du Beerschot à finaliste de la Ligue des champions : Victor Wanyama met un terme à sa carrière

Du Beerschot à finaliste de la Ligue des champions : Victor Wanyama met un terme à sa carrière

21:20
Stijn Stijnen, agacé, quitte le terrain avant le coup de sifflet final

Stijn Stijnen, agacé, quitte le terrain avant le coup de sifflet final

21:00
Les occasions sont là, les buts toujours pas : la passe de dix pour Charleroi, déjà distancé au classement

Les occasions sont là, les buts toujours pas : la passe de dix pour Charleroi, déjà distancé au classement

20:30
3
Ferri fait le break ! Suivez Westerlo - Charleroi en Direct Commenté Live

Ferri fait le break ! Suivez Westerlo - Charleroi en Direct Commenté

19:05
La presse française salue la prestation de Nathan Ngoy : "Il a tenu son rang sur ce derby du Nord"

La presse française salue la prestation de Nathan Ngoy : "Il a tenu son rang sur ce derby du Nord"

20:00
🎥 Luis Vazquez montre l'exemple à Anderlecht, et frappe encore avec Getafe

🎥 Luis Vazquez montre l'exemple à Anderlecht, et frappe encore avec Getafe

19:30
Un dimanche qui réussit aux équipes liégeoises en D1B : le RFC Liège et Seraing prennent 3 points importants

Un dimanche qui réussit aux équipes liégeoises en D1B : le RFC Liège et Seraing prennent 3 points importants

19:00
Nouveau couac pour Karel Geraerts et Théo Leoni, qui doivent espérer un miracle pour monter en Ligue 1

Nouveau couac pour Karel Geraerts et Théo Leoni, qui doivent espérer un miracle pour monter en Ligue 1

18:30
🎥 Quelle image : quand Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku inspirent... Jannik Sinner et Zizou Bergs

🎥 Quelle image : quand Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku inspirent... Jannik Sinner et Zizou Bergs

18:00
Une saison ratée si Bruges n'est pas champion ? "Il faut l'admettre si une autre équipe a été exceptionnelle"

Une saison ratée si Bruges n'est pas champion ? "Il faut l'admettre si une autre équipe a été exceptionnelle"

17:30
7
🎥 Un ancien arbitre ne mâche pas ses mots : "C'est toujours l'Union qui s'en tire à bon compte"

🎥 Un ancien arbitre ne mâche pas ses mots : "C'est toujours l'Union qui s'en tire à bon compte"

17:00
6
Deux joueurs de Pro League en concurrence pour rejoindre la Premier League et Newcastle

Deux joueurs de Pro League en concurrence pour rejoindre la Premier League et Newcastle

16:30
Les U17 d'Anderlecht s'offrent le Real Madrid et filent en demi-finale d'une compétition prestigieuse

Les U17 d'Anderlecht s'offrent le Real Madrid et filent en demi-finale d'une compétition prestigieuse

16:00
Ivan Leko aborde les Play-Offs en pleine confiance : "Je sais que je suis bon dans ce que je fais"

Ivan Leko aborde les Play-Offs en pleine confiance : "Je sais que je suis bon dans ce que je fais"

15:30
🎥 Matthieu Epolo, Chancel Mbemba & cie pas encore rentrés : les incroyables scènes de liesse à Kinshasa

🎥 Matthieu Epolo, Chancel Mbemba & cie pas encore rentrés : les incroyables scènes de liesse à Kinshasa

15:00
Florucz et Rodriguez de retour, mais pas de Van de Perre : les nouvelles de David Hubert Réaction

Florucz et Rodriguez de retour, mais pas de Van de Perre : les nouvelles de David Hubert

14:20
Louvain digère mal la remontée du Standard : "C'était mauvais des deux côtés"

Louvain digère mal la remontée du Standard : "C'était mauvais des deux côtés"

14:40
4
🎥 "C'est impensable" : un nouvel assist, mais une nouvelle grosse déconvenue pour Mika Godts

🎥 "C'est impensable" : un nouvel assist, mais une nouvelle grosse déconvenue pour Mika Godts

14:00
Quelle importance aura l'absence de Nathan Saliba pour Anderlecht ? "Il est très précieux pour l'équilibre"

Quelle importance aura l'absence de Nathan Saliba pour Anderlecht ? "Il est très précieux pour l'équilibre"

13:30
Un jeune talent africain cité à la RAAL

Un jeune talent africain cité à la RAAL

13:00
La pression s'accentue au Club de Bruges : "De l'énergie négative"

La pression s'accentue au Club de Bruges : "De l'énergie négative"

12:40
Pourquoi le VAR n'est-il pas revenu sur le penalty non sifflé contre l'Union ? La réponse d'Erik Lambrechts Réaction

Pourquoi le VAR n'est-il pas revenu sur le penalty non sifflé contre l'Union ? La réponse d'Erik Lambrechts

12:00
8
🎥 Le raté de l'année pour Opoku ? "Il donne tout, ça fait mal pour lui"

🎥 Le raté de l'année pour Opoku ? "Il donne tout, ça fait mal pour lui"

12:20
Felice Mazzù déçu après la défaite face au Standard : "C'est frustrant"

Felice Mazzù déçu après la défaite face au Standard : "C'est frustrant"

11:30
1
🎥 Lionel Messi continue d'écrire l'histoire et marque le premier but du nouveau stade de l'Inter Miami

🎥 Lionel Messi continue d'écrire l'histoire et marque le premier but du nouveau stade de l'Inter Miami

11:00
Un Trudonnaire furieux : "Je ne sais pas quoi à quoi sert la VAR"

Un Trudonnaire furieux : "Je ne sais pas quoi à quoi sert la VAR"

10:30
Un échec total : Kasper Dolberg déjà sur le départ un an après avoir quitté Anderlecht ?

Un échec total : Kasper Dolberg déjà sur le départ un an après avoir quitté Anderlecht ?

10:00
1
Une rentrée d'argent miraculeuse ? "L'OL doit 12 millions d'euros au RWDM"

Une rentrée d'argent miraculeuse ? "L'OL doit 12 millions d'euros au RWDM"

09:30
Le Club de Bruges annonce le départ d'un joueur en fin de saison

Le Club de Bruges annonce le départ d'un joueur en fin de saison

09:00
À peine revenu de sélection, Lucas Stassin reprend les bonnes habitudes

À peine revenu de sélection, Lucas Stassin reprend les bonnes habitudes

08:20
Catastrophe pour Malines à l'entame des Champions Playoffs : "Conséquence du match contre Anderlecht"

Catastrophe pour Malines à l'entame des Champions Playoffs : "Conséquence du match contre Anderlecht"

08:00
Le message fort du Standard : "On a montré qu'on est entièrement concernés par ces Play-Offs 2" Interview

Le message fort du Standard : "On a montré qu'on est entièrement concernés par ces Play-Offs 2"

07:20
8

Plus de news

Les plus populaires

Serie A

 Journée 31
Sassuolo Sassuolo 2-1 Cagliari Cagliari
Hellas Verona Hellas Verona 0-1 Fiorentina Fiorentina
Lazio Lazio 1-1 Parma Parma
Cremonese Cremonese 1-2 Bologna Bologna
Pisa Pisa 0-1 Torino Torino
Inter Inter 5-2 AS Roma AS Roma
Udinese Udinese 12:30 Como Como
Lecce Lecce 15:00 Atalanta Atalanta
Juventus Juventus 18:00 Genoa Genoa
Napoli Napoli 20:45 AC Milan AC Milan
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved