"C'est non" : l'ACFF bloque la réforme de la Pro League !

L'aile francophone de l'Union belge de football, l'ACFF, réagit de manière critique à la récente décision de la Pro League concernant les équipes U23. L'administrateur délégué, Benjamin Vasseur, prend acte du vote mais souligne que la logique sportive doit rester la priorité.

Les clubs de Pro League sont parvenus mardi à un accord sur une réforme du système de quotas concernant les équipes espoirs. Si une équipe termine la saison actuelle de D1B dans la zone rouge, elle sera bien reléguée, qu'elle soit une équipe U23 ou non. Le quota d'équipe espoirs sera réajusté la saison prochaine ; en attendant, si une équipe U23 est reléguée en D1 amateur, elle sera remplacée par une autre équipe espoirs.

L'ACFF n'est pas d'accord

La réforme n'est toutefois pas encore définitive. L'ACFF comme Voetbal Vlaanderen doivent donner leur feu vert, et c'est là que le bât blesse. Car dans certains scénarios, comme celui où deux équipes U23 termineraient dans la zone rouge de D1B, les deux champions de D1 Amateurs pourraient ne pas monter.

Selon Benjamin Vasseur, c'est inacceptable. “Nous prenons acte de la décision de la Pro League”, dit-il dans Le Soir. “Mais l'absence de promotion automatique constitue pour nous un gros problème. Dans la situation actuelle, notre réponse est claire : non.”

Respecter l'équité sportive

Des compensations financières ne semblent, à ce stade, rien y changer. “Nous sommes dans une logique sportive”, poursuit Vasseur. “Tout ne tourne pas autour de l'argent. Nous voulons surtout que le principe sportif soit respecté".



Les prochains mois doivent apporter de la clarté via les discussions. L'ACFF attend encore les documents officiels de la Pro League et souhaite entamer la concertation. Un délai de trois mois est prévu pour parvenir à un accord, même si le dossier semble, pour l'instant, dans une impasse. Avec ce vote, la Pro League n'a finalement que déplacé le problème.