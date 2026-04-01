Un scénario à la Tedesco encore plus précoce : Brian Riemer viré après avoir été prolongé ?

Le Danemark a passé un lundi difficile après la non-qualification de son équipe nationale pour la Coupe du Monde. Le sort de Brian Riemer est fort débattu.

Cet automne, Brian Riemer a fait une Domenico Tedesco au Danemark : prolonger son contrat avant même le verdict du premier grand tournoi. La fédération belge avait tout de même attendu la qualification pour l'Euro avant de conforter son sélectionneur dans ses fonctions.

Lorsque les dirigeants danois l'ont fait, la sélection était à deux doigts de la Coupe du Monde. Seulement voilà : de premier grand tournoi, Riemer n'en aura même pas à disputer cet été. Depuis sa prolongation, le Danemark a manqué trois balles de qualification contre la Biélorussie, l'Écosse et faceà la République Tchèque hier soir.

Plusieurs observateurs en appellent déjà au C4 de Riemer. Peter Møller, directeur sportif de la Fédération, ne veut pas leur donner raison mais reconnaît qu'une remise en question s'impose : "Nous avons réussi dans beaucoup de domaines, mais l'objectif principal n'a pas été atteint, et dans ce cas, la direction sportive et l'entraîneur seront tous deux mis en cause", explique-t-il, cité par le média local Tipsbladet.

Ne pas s'arrêter aux seuls résultats

Møller a confirmé qu'il ne démissionnerait pas, il a également choisi de défendre publiquement Riemer : "Certains bouleversent tout et se lancent dans une aventure inédite. Si vous pouviez me convaincre que c'est la bonne chose à faire, j'aurais été tenté de le faire. Mais nous croyons en la continuité, et c'est pourquoi nous avons prolongé l'aventure avec Brian".

Pas de regret d'avoir prolongé Riemer avant la fin des qualifications : "Après l'Euro 2024, de nombreuses initiatives positives ont été entreprises. Nous avons 12 ou 13 joueurs avec moins de 15 sélections internationales, ce qui représente un changement générationnel, et les liens entre les joueurs ne sont pas encore établis".





Un 'Trust the process' en bonne et dûe forme : "Nous avons progressé en nous créant des occasions, un aspect qui nous avait valu de nombreuses critiques lors de l'Euro 2024. Nous avons marqué beaucoup de buts. Mais ne pas atteindre l'objectif ultime est forcément une déception". Une déception qui remettra, quoiqu'il arrive, le sort de Brian Riemer en question dans les prochains jours.