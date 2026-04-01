"Un manque de respect" : Lamine Yamal réagit au scandale des chants racistes en Espagne

Lamine Yamal a réagi dans une publication Instagram aux chants anti-musulmans de supporters espagnols lors du match nul entre l'Espagne et l'Égypte (0-0).

Lors du match entre l'Espagne et le Maroc ce mardi soir, des chants racistes islamophobes ont été entendus. "Qui ne saute pas est musulman", pouvait-on entendre, entonné par de nombreux supporters à la 23e minute de jeu de la rencontre.

Lamine Yamal, qui est d'origine marocaine et musulman, n'a pas du tout apprécié cela. C'est pourquoi il a décidé de prendre la parole dans un communiqué sur son compte Instagram.

Le communiqué de Lamine Yamal

"Je suis musulman, alhamdulillah. Hier au stade, on a entendu le chant 'Qui ne saute pas est musulman'. Je sais que c’était dirigé contre l’équipe adverse et que ce n’était pas personnel contre moi, mais en tant que personne musulmane, cela reste un manque de respect et quelque chose d’intolérable", entame-t-il.

"Je comprends que tous les supporters ne sont pas comme ça, mais à ceux qui chantent ce genre de choses : utiliser une religion comme moquerie dans un stade vous fait passer pour des personnes ignorantes et racistes."



Il a ensuite conclu en rappelant ce qui compte vraiment et en remerciant les supporters présents : "Le football est fait pour être apprécié et encouragé, pas pour manquer de respect aux gens pour ce qu’ils sont ou ce en quoi ils croient. Cela dit, merci aux personnes venues nous soutenir, on se voit à la Coupe du monde."